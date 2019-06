Où aller pour être vraiment au frais à Genève

La Tribune de Genève a complété la carte des lieux frais ouverts au public, diffusée pour la première fois cet été par la Ville de Genève alors que l'alerte canicule vient d'être déclenchée. Tous les établissements publics ne sont pas logés à la même enseigne.

Musées

Les musées ne sont pas climatisés mais disposent parfois de systèmes de rafraîchissement. Le Musée d’ethnographie est sans doute le plus frais car sa température est régulée et il est en partie sous terre, ce qui aide. Le Musée Rath dispose également d’un système d’hygrométrie (mesure du degré d’humidité) et reste bien frais. Par contre, «l’Ariana n’est pas spécialement frais, avertit Félicien Mazzola, chargé de communication pour le Département de la culture. Un peu le hall central, mais pas les ailes latérales.»

Le Muséum d’histoire naturelle non plus: il faut privilégier l’exposition permanente des premier et deuxième étages pour trouver de la fraîcheur, car le système de rafraîchissement de l’exposition temporaire, au troisième étage, a ses limites. «C’est une solution d’appoint, qui permet de descendre à 28 degrés au troisième, contre une moyenne de 26-28 degrés aux étages inférieurs, indique le directeur Jacques Ayer. Mais s’il fait 37 degrés dehors, cela fait déjà une grosse différence.» Cette semaine, le Muséum devrait rester assez tempéré, mais si la canicule se prolonge, les températures intérieures vont indubitablement monter.

Cinémas

On peut ajouter les cinémas aux lieux fréquentables par temps caniculaire, mais pas tous. Si les multiplexes Pathé et Arena sont climatisés, les salles indépendantes ne sont pas toutes équipées. Le City, à la place des Eaux-Vives, est rafraîchi grâce à une pompe à chaleur. La température descend «jusqu’à 10 degrés de moins que l’air extérieur, ce qui évite d’avoir à prendre un pull», précise Laurent Dutoit.

Le Cinélux indique que sa salle est «climatisée à 24 degrés», et le Ciné 17 et le Cinérama Empire «à 23 degrés». Le Bio, à Carouge, est aussi au frais. Seuls Les Scala ne sont pas recommandables par grosse chaleur. Le Nord-Sud est encore en travaux.

Salles spéciales dans les communes

D'autres mesures sont prises dans les communes. Carouge, par exemple, offre une salle climatisée tous les jours de 14h à 19h au 18, boulevard des promenade, avec un accueil, des jeux de société, de la lecture. Vernier fait de même au restaurant scolaire du Lignon, ouvert tous les jours de 10h à 20h. La Protection civile et les Samaritains y assureront un accueil avec l’appui des collaborateurs-trices de la commune.

Points d'eau

Par ailleurs, 270 points d’eau sont disponibles sur le territoire municipal, malheureusement l’application «Parcs de la Ville de Genève» (à télécharger sur l' App Store ou Google Play Store) ne permet de localiser que les pataugeoires les plus proches et les lavabos des WC publics. Une carte des fontaines est en revanche disponible sur le site de la Ville.

Les TPG gardent l’œil ouvert face à la canicule

Les Transports publics genevois (TPG) sont également préparés face aux fortes chaleurs annoncées, transmet François Mutter, porte-parole et responsable des affaires publiques.

La climatisation est présente dans toutes les cabines de conduite des conducteurs, qui sont tenus d’alerter la centrale de régulation au moindre problème de fonctionnement.

Les espaces pour les passagers sont également tous climatisés, bien que l’ouverture et la fermeture des portes diminuent l’efficacité du système.

De plus, les vieux trams présentent une faible isolation malgré la tentative de renouvellement du vitrage récente, ce qui réduit encore l’action de la climatisation. Ces trams ne seront cependant pas en fonction pendant la période estivale, dès samedi, pour cause de travaux importants entrepris sur la ligne 12. François Mutter précise qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs concernant la climatisation active dans les navettes de remplacement, mais d’une moins bonne si l’on parle de la durée des trajets.

Selon le développement de la vague de chaleur des prochains jours, d’autres mesures pourront être entreprises et des points réguliers seront réalisés sur la situation, ajoute encore François Mutter.

Il est possible qu’une distribution gratuite de bouteilles d’eau aux conducteurs en service soit aussi effectuée.

(TDG)