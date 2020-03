Moins d’options à choix dans les collèges

Le Département de l’instruction publique (DIP) a informé mardi les directions des collèges d’une nouvelle répartition des options spécifiques, ces options à choix qui «colorent» la maturité (économie et droit, latin ou espagnol, entre autres). Un certain nombre de ces «OS» ne sera plus offert que dans quelques établissements. C’est notamment le cas de l’italien, seulement à Sismondi, de l’allemand, à Voltaire uniquement. Le grec sera enseigné à Calvin et à Voltaire, le latin à Candolle et Rousseau, la musique à Claparède et De Saussure. Il sera toutefois possible de faire une maturité grec-latin à Voltaire.

Conséquence: des élèves qui ont déjà commencé leur cursus dans un établissement pourraient devoir changer de collège à la rentrée. Tout comme certains enseignants seront réaffectés dans d’autres établissements.

Comment a été effectué le choix de la répartition des OS, pourquoi décider que l’italien serait présent seulement à Sismondi par exemple? Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP, indique que cette répartition a été proposée par l’ensemble des directions de collèges «afin d’avoir en première année des effectifs permettant de conserver la masse critique nécessaire au maintien de la filière jusqu’en quatrième et d’équilibrer le nombre d’OS offertes dans chaque collège (en principe 5 à 6), comme c’est le cas dans les autres cantons.»

L’OS allemand ne sera présente qu’à Voltaire. Alors que Genève connaît une pénurie de profs d’allemand, le DIP ne craint-il pas que cette restriction ne réduise encore le nombre de futurs professeurs dans cette branche? Le porte-parole répond par la négative: «Les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de développer leurs compétences en allemand grâce au cursus bilingue possible dans tous les établissements, soit par enseignement à Calvin et Candolle, soit par séjour dans les autres collèges.»

En marge de cette mesure, d’autres économies sont prévues. Dont la réforme du système de la maturité gymnasiale, avec l’introduction de l’informatique, qui a été décalée d’un an. Des cours facultatifs et d’approfondissement sont supprimés, tout comme des sorties scolaires. Le cycle d’orientation et le primaire ne sont pas épargnés.

Ces économies sont présentées comme la conséquence du refus du Grand Conseil d’octroyer de nouveaux postes au DIP. Il en demandait 197, dont 120,5 présentés comme liés à la croissance des effectifs. Face aux coupes annoncées par le DIP, la colère gronde chez les parents, élèves et enseignants. Le syndicat des maîtres du primaire a notamment lancé lundi une grève administrative généralisée.