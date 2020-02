Onex gagne un «combat de rue» face à Meyrin

Donner davantage de noms de femmes aux rues genevoises? Le projet a le vent en poupe actuellement. Surfant sur cette vague féministe, Onex et Meyrin ont eu la même idée: baptiser l’un de leurs espaces publics du nom de Monique Bauer-Lagier. Or, le règlement cantonal l’interdit, notamment pour éviter une confusion en cas d’intervention des secours.

Les deux communes avaient de bonnes raisons. Décédée en 2006, l’ancienne conseillère nationale et conseillère aux États libérale est née à Meyrin (en 1922) et y a passé son enfance, avant d’aller habiter à Onex, où résident encore des membres de sa famille. Confrontée à ce dilemme, la Commission cantonale de nomenclature devait trancher. Elle n’en a pas eu besoin. Sportivement, Meyrin s’est incliné. «Monique Bauer-Lagier ayant vécu très longtemps à Onex et sa famille ayant appuyé la demande, nous avons décidé de nous retirer, confie le conseiller administratif Pierre-Alain Tschudi. Les autorités d’Onex nous en ont remerciés.»

«Nous avons apprécié le geste de Meyrin, confirme le magistrat onésien François Mumenthaler. Le nom de Monique Bauer-Lagier sera donné à une place située à l’entrée du vieux village d’Onex. Nous organiserons bientôt une petite manifestation pour l’inauguration officielle de la plaque.»

Meyrin peut se consoler avec Renée Pellet. Un chemin de la Cité satellite portera bientôt le nom de celle qui fut la première femme en Suisse élue dans un Exécutif municipal. Née en 1905, Renée Pellet est devenue adjointe au maire de Meyrin en octobre 1960, à l’occasion du premier scrutin ayant suivi l’introduction du suffrage féminin au niveau cantonal à Genève.