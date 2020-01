À Onex, trois femmes mettent en péril le PLR

À Onex, une liste commune inédite regroupant trois candidates à la Mairie fait trembler la droite. Cette alliance, constituée de la sortante socialiste Carole-Anne Kast (qui brigue un quatrième mandat), la Verte Mariam Yunus Ebener et la PDC Anne Kleiner, espère ravir les trois sièges de l’Exécutif. Pour mémoire, la Verte Ruth Bänziger, actuelle maire de la commune, et le conseiller administratif PLR François Mumentahler ne se représentent pas.

Les trois candidates n’auront pas la tâche facile puisque quatre autres Onésiens briguent la Mairie: l’UDC Zora Masé, le PLR Jean-Pierre Pasquier ainsi que deux de ses anciens camarades de parti, Nathalie Keller et Didier Van Leemput. Ces derniers se présentent désormais sous la bannière de l’ÉCHO, une nouvelle formation politique qui fait liste commune avec les Vert’libéraux.

En partant ainsi désunie face à ce trio féminin, la droite onésienne pourrait perdre des plumes. Le risque est particulièrement élevé pour le PLR, qui se retrouve totalement isolé pour défendre son siège à l’Exécutif.

Perte de siège

Du côté du Conseil municipal, la bataille pour les 31 sièges s’annonce également serrée. Si les socialistes et les Verts sont seuls en lice à gauche, la droite part à nouveau divisée. Ainsi, le PDC affiche cinq candidats alors que l’ÉCHO et les Vert’libéraux lancent pas moins de dix personnes afin de tenter une entrée dans l’hémicycle onésien. L’autre grande inconnue pourrait venir de l’UDC, qui essaiera également de faire un retour au Municipal après en avoir été écartée en 2011.

Les chiffres

Population : 18966 habitants

: 18966 habitants Sièges à pourvoir : 31 au Conseil municipal, ainsi que trois au Conseil administratif

: 31 au Conseil municipal, ainsi que trois au Conseil administratif Dépense/hab. par année : 3198 francs.

: 3198 francs. Budget 2020: 55,9 millions

Quant au MCG et au PLR, ils sortent très affaiblis par les conflits internes qu’ils ont traversés au cours de cette législature. Les deux formations ont d’ailleurs eu du mal à trouver des candidats.

Le MCG, qui comptait huit sièges en 2015, n’en présente que six. «Nous avons effectivement eu de la peine à recruter, mais tous les partis sont dans la même situation, donc nous sommes satisfaits», indique son président, Francisco Valentin. Idem du côté du PLR, où seuls six candidats sont en lice, alors qu’il avait remporté sept sièges lors du dernier scrutin. Le président de la section onésienne, Pierre Nicollier, précise que sa formation a souhaité revenir aux fondamentaux en misant sur la qualité des candidats plutôt que sur la quantité. «Lors de la dernière législature, de nombreux élus ont démissionné. Nous voulions nous assurer que les personnes qui se lancent cette fois aient un excellent profil et soient réellement conscientes de l’investissement que cette charge exige.»

Gros projets

Si la composition du futur Municipal onésien reste difficile à prévoir, les gros dossiers de la législature sont d’ores et déjà connus. Les nouveaux élus auront pour tâche principale de mener à bien deux projets d’aménagement: celui des Moraines du Rhône, qui devrait voir la réalisation d’un nouveau quartier au nord de la commune, et celui des Ormeaux. Les problèmes de circulation qui empoisonnent la vie des habitants de la Cité d’Onex pourraient également figurer à l’ordre du jour des futurs conseillers municipaux.

À Pregny-Chambésy, deux petits défient l’ogre PLR

Ancien fief radical, Pregny-Chambésy l’est resté après la fusion avec les libéraux. Le PLR tient donc la Commune, avec une très forte représentation au Conseil municipal. Va-t-il la conserver au soir du 15 mars? C’est l’un des enjeux de ces élections. Car, pour la course au Conseil administratif, les jeux sont faits.

Les trois membres de l’Exécutif repartent pour un tour et personne ne vient les défier, contrairement au scrutin de 2015. L’élection sera donc tacite. Le Conseil administratif sera composé de deux PLR, Isabelle Rasmussen et Philippe Schwarm, ainsi que de Philippe Pasche.

Ce dernier avait été élu sous la bannière de l’Entente communale. Il rempile sous celle du PDC. Il ne faut pas y voir un acronyme local, il s’agit bien du parti démocrate-chrétien. Cette affiliation est une manière d’obtenir des relais dans les discussions extra-communales, explique-t-on. La présence du PDC est une première sur ces terres.

Au Conseil municipal, le PLR occupe treize sièges sur dix-neuf. Il en a gagné deux il y a cinq ans, profitant de la sortie de piste du MCG. Cette dotation est un peu surfaite par rapport à sa force réelle (60% des votes). Même en conservant son assise électorale, il pourrait donc perdre des plumes. Il présente quatorze candidats dans un esprit de continuité, puisque dix d’entre eux sont déjà élus.

Deux petits partis vont tenter de grignoter cette hégémonie. Le PDC, trois sièges aujourd’hui, présente cinq candidats, dont quatre femmes. L’Alternative, trois sièges, lance aussi cinq candidats. Chacun d’eux espère ravir un siège de plus.

Si la commune vit sous des cieux cléments, il y a tout de même des sujets d’irritation. La densification larvée de la zone villas en est un, et la manière de l’endiguer sera un des enjeux de la législature, au risque de diviser certains partis.

Le refus par le Municipal de financer la piscine de Meyrin a lui aussi mal passé. L’Alternative est revenue sur ce qu’elle considère comme une pingrerie d’un autre âge en lançant une initiative. De quoi animer la campagne.

Les chiffres

Population: 3690 habitants

Sièges à pourvoir: 19 au Municipal. L’Exécutif est élu tacitement

Dépense/hab. par année: 3227 francs

Budget 2020: 14,35 millions

C.B.

Cartigny continue à couler des jours heureux

Et si Cartigny avait trouvé la recette du bonheur? En déambulant dans la paisible bourgade, on pourrait le croire. Ici, les trois femmes à la tête de la Mairie, Carine Zäch et ses deux adjointes, Delphine Bolle de Paoli et Isabelle Walthert, font l’unanimité depuis huit ans.

À tel point qu’elles sont d’ores et déjà assurées de repartir pour un troisième mandat, faute de concurrent. Mais quel est donc le secret de ce trio? «Je crois que l’élément principal qui nous définit, c’est le plaisir, glisse Carine Zach. Nous aimons réellement travailler ensemble pour la commune et les habitants le ressentent.» La maire met également en avant une juste répartition des tâches. «Chacune a son propre dicastère, ses responsabilités et ses projets. Les grosses décisions sont prises conjointement. Lorsque nous ne sommes pas d’accord, nous discutons jusqu’à ce qu’un compromis soit trouvé et une fois que la décision est prise, on s’y tient!»

Ravie de repartir pour un tour, la magistrate déplore tout de même cette élection tacite. «Avant, même si nous n’avions pas de concurrents, les gens allaient voter en nombre. C’était une véritable reconnaissance pour notre travail. Là, ça fait bizarre d’être élues sans que les citoyens se soient prononcés.» Du côté du Conseil municipal, pas de suspense non plus: treize candidats sont en lice pour treize postes. Les futures autorités auront notamment pour mission de terminer la séparation des eaux usées et des eaux claires et la mise en zone 30 km/h du centre du village.

Les chiffres

Population: 964 habitants

Sièges à pourvoir: 13 au Conseil municipal. L’Exécutif est élu tacitement

Dépense/hab. par année: 3251 francs

Budget 2020: 2,95 millions

C.Z.B.

Maire d’Anières, Antoine Barde a jeté l’éponge

La législature avait bien démarré pour le PLR. Mené par le député Antoine Barde, le groupe avait conquis la Mairie et ravi la majorité absolue au Conseil municipal en 2015. Cinq ans plus tard, l’euphorie est retombée et c’est un PLR divisé qui fera campagne ce printemps.

Après un seul mandat, le maire Antoine Barde a préféré ne pas se représenter. «Cette décision n’est pas un choix délibéré de ma part», annonce-t-il dans le dernier éditorial du journal communal. Au téléphone, le magistrat nous explique qu’il n’a plus le soutien de son groupe. Des tensions avec son ancienne adjointe, également PLR, sont apparues dès le début de la législature. Elle avait alors fini par démissionner l’année passée.

Interpellé sur la situation du parti à l’approche des élections, Pierre Lingjaerde, candidat PLR au poste d’adjoint et également président de la section libérale-radicale Arve et Lac, répond: «Le groupe PLR Anières se porte comme un charme.»

Aucune bataille politique n’aura cependant lieu cette année pour le poste de maire. Seul candidat en lice, Pascal Wassmer, actuel adjoint d’Antoine Barde et inscrit sur la liste Le Centre, a été élu tacitement. Trois candidats ont en revanche postulé pour les places d’adjoints. Outre Pierre Lingjaerde, on compte l’indépendant Pascal Pecaut et la sortante Claudine Hentsch, élue en cours de législature, qui fait liste commune avec Pascal Wassmer.

Alors qu’Anières est traditionnellement située à droite de l’échiquier politique, la commune pourrait voir le centre prendre l’ascendant lors de la prochaine législature. La liste Le Centre, qui occupe actuellement quatre sièges au Conseil municipal, présente sept candidats, dont deux Vert’libéraux. La liste Ensemble Anières, portée par Claudine Hentsch, compte, elle, huit inscrits. «On espère gagner un ou deux sièges en plus des trois actuels», précise l’adjointe. Le PLR, enfin, présente dix candidats, soit son nombre d’élus actuel.

Les chiffres

Population: 2488 habitants

Sièges à pourvoir: 17 sièges au Municipal, 2 adjoints à l’Exécutif. Le maire a été élu tacitement

Dépense/hab. par année: 4645 francs

Budget 2020: 17,546 millions

C. G.