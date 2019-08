On se fiche des Genevois!

Les Genevois passent pour avoir une grande gueule, mais de là à se payer leur tête… C’est pourtant le sentiment que l’on a à la lecture de deux articles parus dans la Chronique locale du 15 août 1879. Le premier est sans doute une lettre de lecteur, publiée sous la rubrique «On nous écrit». Son auteur s’en prend à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la fameuse P.-L.-M. Ouvrez les guillemets: «Tous les jours l’express de Paris, qui est censé arriver à 10 h 26 du matin, arrive un peu plus tard, voire même un [peu] plus tard qu’avant le changement d’horaire; de sorte que cette splendide concession obtenue à force de supplications par notre Conseil d’État n’est qu’une vilaine comédie; la compagnie P.-L.-M. continue de se moquer de Genève et de nos incessantes réclamations. Peut-être, si nous étions un pays un peu plus grand et un [peu] plus fort, la puissante compagnie se montrerait-elle plus accommodante et plus soucieuse de nos intérêts. Il y aurait là matière à de philosophiques réflexions…» conclut ce lecteur.

Que notre grand voisin se fiche de nous, c’est triste. Mais la raillerie vient aussi de Suisse romande. La Julie reprend un article paru dans la «Nouvelle Gazette du Valais». Son contenu? «Presque tous les jours on apprend que le corps d’un noyé a été retiré des eaux, ici ou là. Il y a des lacs, des fleuves ou des rivières près de toutes les grandes villes. Nulle part on ne signale autant de noyés qu’à Genève. À quoi cela tient-il?» s’interroge le journal valaisan. Commentaire de la rédaction de «La Tribune de Genève»: «Nous attendons une réponse à cette grosse question. Peut-être la judicieuse gazette nous la fera-t-elle dans un prochain numéro. Nous n’avions jamais cru, quant à nous jusqu’à présent, qu’il y ait plus de noyés ici qu’ailleurs. Il paraît que nous vivions dans une douce illusion. Après tout, peut-être que le niveau du lac y est-il (sic) pour quelque chose?»

En effet, les eaux du Léman ne cessent de monter. Un entrefilet publié dans la même colonne précise que le niveau est remonté de 13 cm depuis le 3 août «et se trouve aujourd’hui à la cote de 255.5. Différence avec l’année dernière à la même date: 53 cm.» Un vrai tsunami en perspective…