On recrute les bâtisseurs du tram de Plan-les-Ouates

Si vous avez toujours rêvé de construire une ligne de tram, c’est le moment de vous décider. Dans des appels d’offres paru lundi, l’État de Genève recherche des entrepreneurs pour construire la première étape de l’extension du tram 15, entre les Palettes et la Ziplo, une seconde étape devant ultérieurement pousser cette ligne au travers de la frontière jusqu’à Saint-Julien, via Perly.

Le projet voit-il enfin son horizon s’éclaircir? Pour rappel, lors de l’élaboration du deuxième projet d’agglomération, en 2012, il était prévu de réaliser cette infrastructure dès 2015 et de l’inaugurer en 2018. Mais entre-temps, la mise à l’enquête du projet a suscité près de 250 oppositions. Les exigences posées par le Grand Conseil ont aussi forcé d’adapter le projet, sommé de correspondre aux normes applicables à un chemin de fer régional. Cela a impliqué de prévoir des voies de circulation et des aménagements cyclables qui n’avaient pas été planifiés initialement et, comme la Cour des comptes l’a relevé l’an dernier, cela a fait grimper le budget, qui est passé de 190 millions en 2012 à 294 millions à la fin de 2018.

Alors, est-on enfin sur le point de démarrer? Presque, temporise le Département cantonal des infrastructures (DI). Selon lui, le comité de pilotage du projet a décidé ce printemps, pour gagner du temps, de lancer les appels d’offres sans attendre l’autorisation de construire, nommée en jargon ferroviaire décision d’approbation des plans.

«En ce qui concerne la phase d’approbation des plans, les séances de conciliation menées par l’Office fédéral des transports (OFT) avec les opposants se sont terminées le mois dernier, indique Roland Godel, au nom du DI. Jusqu’à la fin d’août, les protocoles d’accords et les conventions avec les opposants seront finalisés, afin de les transmettre à l’OFT. Une décision d’approbation des plans est espérée avant la fin de septembre. Si tout se passe selon ces projections et en l’absence de recours des opposants auprès du Tribunal administratif fédéral, le chantier pourra démarrer en début d’année 2020.»

L’État compte inaugurer en décembre 2021 le premier tronçon de l’extension, menant des Palettes (Lancy) à la zone industrielle de Plan-les-Ouates (Ziplo) via le futur quartier des Cherpines (surtout situé sur le sol de Confignon). Les collectivités françaises ont annoncé en juillet la reprise des études relatives au tracé de 1,4 km (contre 4,6 km sur sol suisse) que la ligne décrira entre la frontière et la gare de Saint-Julien. Le budget de la partie française est évalué à 38 millions d’euros. La mise en service de la seconde étape, de la Ziplo à Saint-Julien via Perly, est espérée à la fin de 2023.