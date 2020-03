L’ombre du virus s’invite au Grand Conseil

Le parlement genevois a commencé jeudi à traiter en urgence plusieurs propositions des partis et du Conseil d’État en lien avec les conséquences multiples de l’épidémie de coronavirus dans le canton. Sollicité par l’Exécutif (mais également à l’étude au PDC et au PLR), le renforcement des capacités d’intervention de la Fondation d’aide aux entreprises (FAE) – premier point traité – a largement convaincu, tant les problèmes de trésorerie que vont rencontrer rapidement de nombreux employeurs sont une évidence. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité moins une abstention.

Si l’ombre du coronavirus a plané au-dessus des travaux de fond du Grand Conseil, elle a aussi eu un impact sur la forme de cette session de jeudi et vendredi. Se pliant logiquement aux recommandations du médecin cantonal et de l’Office fédéral de la santé publique, entre chaque élu (conseillers d’État compris) était laissé un siège vide pour garder les distances afin de prévenir autant que faire se peut une potentielle contamination. Quant aux visiteurs, avant d’accéder à la salle, il leur fallait effectuer un contrôle de leur température.

Un crédit de 50 millions

Mais revenons à l’essentiel: le ballon d’oxygène que veut donner aux entreprises le gouvernement par le biais de la FAE. Défendu par Pierre Maudet, responsable du Développement économique, le projet de loi initial prévoyait que l’État mette à disposition une ligne de crédit de 10 millions de francs afin que des entreprises en panne de liquidités puissent se voir octroyer des prêts par la Fondation.

Cela a été apprécié par tous, mais le PDC a estimé la somme insuffisante. «Le PDC souhaite aller plus loin et propose 50 millions de francs, à débloquer par tranches de 10 millions, a plaidé la PDC Delphine Bachmann. Il s’agit aujourd’hui d’activer un vrai levier et de donner une marge de manœuvre au Conseil d’État. Dans six ou huit semaines, il sera peut-être trop tard. Il n’est même pas certain que ce Grand Conseil pourra alors se réunir.» Un message parfaitement entendu: l’amendement a été accepté par 77 oui contre 11 non (Ensemble à Gauche).

En introduction du débat des députés, Pierre Maudet a rappelé que les mesures prises pour ralentir la propagation de la pandémie sont indispensables pour protéger la population. «La santé prime, c’est une évidence, mais cela a des effets sur nos entreprises.» Et d’indiquer que la hotline ouverte mercredi par son département avait déjà recueilli des dizaines d’appels de chefs d’entreprise en grande difficulté.

«Si vous l’acceptez, cela permettrait à des entreprises de passer le cap, ou du moins de l’affronter plus sereinement, a poursuivi le conseiller d’État. C’est un petit ballon d’oxygène que vous donneriez, mais aussi un signal important de solidarité envers nos entreprises.»

Lors des prises de paroles des groupes, cette solidarité s’est certes manifestée, mais chacun y est allé de sa petite chanson. Le socialiste Romain de Sainte Marie en a profité pour rappeler l’importance de l’État et a exigé une fiscalité plus solidaire de la part des fortunés. Le MCG François Baertschi s’en est pris «à notre trop grande dépendance aux travailleurs frontaliers», alors que Jocelyne Haller (EàG) a regretté qu’il n’y ait aucune référence aux emplois.

Ces divisions étaient sans conséquence par rapport aux positions de fond, mais provoquaient un léger malaise. C’est pourquoi Pierre Maudet est revenu à la charge: «Dans cette crise, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d’ériger une partie de la population contre une autre. Et cela vaut tant pour les patrons et les employeurs que pour les travailleurs résidents et les travailleurs frontaliers. Ce que nous devons montrer, c’est notre solidarité.» Le résultat des votes a ensuite été sans appel.

Cycle de Bernex

Toujours jeudi, le Grand Conseil a accepté un crédit d’étude de 15,8 millions de francs en vue de la construction du cycle d’orientation de Bernex, ainsi que d’autres infrastructures de formation et d’un parking d’échange. Le tout devant être bâti sur le périmètre dit de la «Goutte de Saint-Mathieu».

Malgré les tentatives de l’UDC et d’Ensemble à Gauche de renvoyer le projet en commission du fait qu’il serait mal dimensionné, une très nette majorité a accepté le crédit. Et par conséquent suivi le conseiller d’État Serge Dal Busco, qui estimait qu’on ne pouvait se payer le luxe de prendre du retard.

Encadrement au primaire

Enfin, dans l’après-midi, une majorité de députés a soutenu une motion d’Ensemble à Gauche (EàG), demandant au Département de l’instruction publique d’étudier des scénarios permettant de renforcer les taux d’encadrement des classes du cycle élémentaire de l’enseignement primaire (1P à 3P). Elle a été acceptée par 47 voix de gauche et MCG contre 41 non et 2 abstentions.

Responsable de la formation, la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta a accueilli avec satisfaction cette motion, mais elle a demandé un peu de cohérence: «Si vous souhaitez que nous renforcions l’encadrement des enfants entrant à l’école, il faudra également nous donner les budgets qui vont avec», a-t-elle prévenu.