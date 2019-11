Des olympiades unissent vieux et jeunes

Tout commence par le défilé des équipes autour de la Place du Village sur la musique «Eye of the Tiger». La flamme est allumée, les jeux peuvent commencer. Sourire aux lèvres et tee-shirt aux couleurs du concours, les participants paradent fièrement sous les applaudissements des spectateurs.

Au centre intergénérationnel du Nouveau Prieuré, les Olympiades ont réuni, mercredi après-midi, six groupes composés chacun de quatre résidents de l’EMS, deux de Clair Bois-Gradelle et trois bambins de la crèche.

Cette grande manifestation vise à rassembler les générations, les bien portants et les moins bien portants, en les faisant participer aux épreuves. «Il y a une belle ambiance. Tout le monde joue le jeu bien que cela soit nouveau. C’est positif», déclare Christophe Riondel, éducateur à Clair Bois-Gradelle.

Accompagnées d’éducateurs et d’aides soignants, les équipes ont concouru lors de diverses épreuves dont un memory ou encore un lancer de poids. À la clé, une médaille pour les vainqueurs. L’activité qui remporte le plus de succès est sans nul doute la course en chaise roulante. «Je suis heureuse de participer, ça change la journée», glisse Gisèle Widmer, une résidente de l’EMS après ses deux tours de piste en déambulateur.

Les enfants aussi sont conquis. À l’instar de Jules, 3 ans, qui explique sa technique au bowling avant de devoir s’éclipser pour un besoin urgent. Ibrahim, un jeune polyhandicapé accompagné de sa petite amie Sarah, est fier de porter le drapeau de son équipe. «C’est plutôt intéressant d’avoir fait des groupes mixtes, confie-t-il. J’aimerais qu’on fasse cela chaque année.» Sarah approuve d’un grand sourire. Bruyamment heureuse, la manifestation a remporté un grand succès.