Georges Bratschi, chroniqueur de cinéma et de music-hall, est allé entendre chanter Mireille Mathieu au Grand Théâtre. Nous sommes en novembre 1969. Lundi24, «La Tribune de Genève» publie son compte rendu. L’article est illustré par une photo de la jeune femme de 23 ans arrivant à Cointrin la main sur le cœur, accompagnée par son imprésario Johnny Stark. Il s’occupe d’elle depuis 1965. «Les entrées de Mireille sont aussi acclamées que ses fausses sorties, rapporte Georges Bratschi. La chanteuse est toujours soutenue par l’ensemble Roussel et par un trio vocal de genre «angélique». C’est dire que la sono est au point, élément souvent essentiel pour un récital de la sorte. Pour sa part, Mireille Mathieu semble se distancier de son ancien modèle Edith Piaf. Elle n’a pas tort. On lui a coupé des mélodies sur mesure pour faire plus jeune, plus gai, mais toujours sentimental. Cela convient mieux à ses jolies dents.»

En connaisseur, l’envoyé de «La Tribune de Genève» remarque que «la voix est toujours la même. La pose aussi. Mais Mireille se déplace sur scène avec plus d’aisance qu’auparavant. Que chante-t-elle? Elle le résume très bien en clamant: «Je t’aime… Je t’aime… Ma chanson est toujours la même…» Qu’elle s’appelle «Où vont les cœurs perdus?», «Ne parlez plus», «Je ne suis rien sans toi», «À cœur perdu», «Tu m’as donné la vie» ou «Un monde avec toi», elle est toujours la même. Les programmes illustrés qui font l’apologie de Mireille insistent sur le côté bien français du produit. C’est pourquoi peut-être elle chante aussi les ponts de Paris et d’Avignon, et son ami Pierrot qui travaille aux usines Renault. [...] Elle a commencé par imiter Piaf. Puis elle a travaillé pour ressembler à ce qu’elle est actuellement. À son propos, le «Time» écrivait qu’elle était un «moineau qui s’envole». Mais à la voir et à l’entendre, on a plutôt l’impression qu’elle est un oiseau en cage. C’est un peu attristant.»