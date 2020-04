Avec l’offensive des pollens, on voit sa ville en jaune

Confiné prévoyant, il ne sort jamais de chez lui pour aller au contact de la nature sans avoir au préalable avalé son comprimé quotidien de Loratadine. Cet antihistaminique, consacré comme une hostie à l’efficacité reconnue, prévient les rafales d’éternuements mal vues en ce moment dans l’espace public.

Pour compléter le traitement ambulatoire, mieux vaut ne pas se séparer de son spray de poche, qui n’est pas au poivre, mais à base de cortisone, faiblement dosée, sans incidence – on le rappelle - sur nos défenses immunitaires.

Cette panoplie embarquée, notre journal en rappelait les bienfaits il y a un mois jour pour jour. On en remet aujourd’hui une couche sans risque de nous répéter car l’actualité pollinique continue à être extrêment riche.

Raccourci climatique

La période traversée marque normalement la transition entre les allergies printanières liées au pollen d’arbres, en particulier le bouleau, très en forme, et les allergies estivales consécutives au pollen des graminées, attendu pour mai en plaine, mais qui, dans les faits d’une transition qui s’apparente davantage à un millefeuille empilant les couches, est déjà bien présent.

«Contrairement à l’année passée où elles ont fleuri plus tardivement, les graminées fleurissent presque une semaine plus tôt que la moyenne cette année», résume, sans tousser, Regula Gehrig, biométéorologue de MétéoSuisse. Elle ajoute: «Le soleil et la chaleur de ces derniers jours ont entraîné une concentration accrue des pollens de graminées dans l’air de la plaine. En particulier à proximité des prairies fleuries.»

Invasif et tapissant

Pour la concentration évoquée, on confirme deux fois. Au nez, mais aussi à l’œil. Pollen invasif et tapissant. Au sol, sur les carrosseries de voitures et dans le lac. Oui, dans le lac.

Aux abords du Quai fleuri, ce petit port de pêche incongru planté à la pointe du jardin Anglais, on a vu, juste avant la pluie, des nappes jaunes se former à la surface de l’eau, un peu à la manière d’une pollution aux hydrocarbures.

C’était beau et troublant à la fois. Malgré la méprise visuelle, les pompiers ne se sont pas déplacés. Manquaient en effet les boudins du barrage flottant pour contenir ces grains microscopiques que la première averse a envoyé par le fond.

Nageur intrépide

Sur la rive en face, la concentration à fleur d’eau était encore plus impressionnante. Les Bains des Pâquis, fermés au public, ont permis à tous les pollens naviguant sur le lac, d’accoster le long des plages de galets.

On découvre ainsi, sur l’image prise samedi en fin de journée, un nageur intrépide se jeter dans cette masse jaunâtre bouche fermée. Au même moment, des automobilistes remontaient dans leurs véhicules garés au pied des arbres, en notant avec surprise qu’ils, leurs véhicules, avaient changé de couleur.

Confidence d’un connaisseur: «L’effet recouvrant est un peu le même qu’avec les fientes d’étourneaux.» Son garagiste corrige sur un point: «Les pollens pénètrent partout. Les filtres d’habitacle sont saturés. J’en ai déjà changé plusieurs depuis Pâques.»

Recommandations domestiques

La pluie qui tombe, même en quantité modeste, nettoie les surfaces. Mais cela ne va pas durer au-delà du week-end à venir. Les recommandations domestiques restent les mêmes: contentez-vous d’aérer votre logement pendant de courtes durées, lavez-vous les cheveux avant d’aller vous coucher et évitez de trop séjourner dehors en cas de beau temps venteux.