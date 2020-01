L'occupation continue au Grütli

Depuis lundi, des militants du collectif Lutte pour les mineurs non accompagnés (MNA) occupent la Maison des arts du Grütli. Ils demandent une prise en charge digne et pérenne des jeunes migrants. Des rencontres ont eu lieu avec Esther Alder et Sami Kanaan, respectivement conseillers administratifs de la Ville en charge de la cohésion sociale et de la culture. Le Conseil administratif (CA) a annoncé tolérer temporairement la présence des militants jusqu'au jeudi 16 janvier, «date à laquelle une autre solution doit être envisagée compte tenu des activités prévues au Grütli». Tout en précisant qu'il ne solliciterait pas – jusqu’à nouvel avis - l’évacuation des locaux.

«Silence absolu du Conseil d'Etat»

Mais les militants ont fait part jeudi de leur volonté de maintenir l'occupation. Le collectif salue l'engagement de la Ville, qui accepte de soutenir les revendications qui lui sont adressées directement - dont étudier la possibilité de créer des cartes de résident pour les MNA – et qui lui fournit une aide de 3 000 francs pour soutenir la logistique de l'occupation au Grütli. En revanche, il dénonce l'absence de réaction du Canton. «Nous déplorons le silence absolu du Conseil d’État quant à nos revendications [...], déclare-t-il. Le collectif maintiendra donc l'occupation tant qu'il le faudra, jusqu'à que le Canton donne des garanties suffisantes sur l'application de l'intégralité des revendications.» Parmi celles-ci figurent l'un accès à un logement digne et accompagné d'un suivi socio-éducatif pour tous les MNA et la scolarisation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans ainsi qu’un accès à des formations professionnelles.

Un rassemblement public aura lieu vendredi à 18h devant le Grütli.