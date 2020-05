Ils ont obtenu leur matu sans passer d’examens!

«J’ai appris la nouvelle sur Léman Bleu. Quel soulagement!» ne cache pas Camille Schmieper (19ans). Elle fait partie de ces plus de 1500 collégiens qui viennent d’obtenir leur maturité… sans avoir eu à passer les traditionnels examens finaux. Cette élève du Collège Claparède s’en réjouit: «L’attente a été longue et stressante. J’ai des difficultés en français et en allemand. Vu les conditions d’enseignement en ligne, je ne me sentais pas du tout prête pour les écrits de quatre heures. Sans compter que les oraux ayant déjà été annulés, nous étions privés de cette possibilité de rattrapage.»

Scolarisé au Collège Rousseau, Bachar Moussaoui (18ans) a aussi souffert de cette attente: «Travailler chez soi affectait déjà la motivation, alors la pensée de travailler potentiellement pour rien n’arrangeait pas les choses. Même si au début, la plupart des enseignants semblaient convaincus que les examens auraient lieu.»

«Une drôle de sensation»

Au final, le jeune homme se félicite de leur annulation: «Il est probable que notre maturité sera perçue comme moins méritée. Or, après avoir atteint la 4e année, dire que l’on n’aurait jamais réussi ce diplôme me semble assez dur! Si cela a un impact sur sa légitimité, je ferai avec.» Camille estime, elle aussi, ne pas avoir volé sa matu: «Certes, c’est une drôle de sensation de l’avoir obtenue ainsi, mais nous avons beaucoup travaillé durant quatre ans et il y a eu un sacré tri. La 4e année n’est du reste pas considérée comme la plus rude.»

Élève au Collège Madame-de-Staël, Victor Carrard (18ans) renchérit: «Je n’ai rien usurpé. Cela fait sept semestres que je bosse comme un fou. On a juste évité un gros mois de stress, c’est tout. Et puis de toute façon, la matu ne nous offre aucun débouché professionnel, c’est juste une étape.»

Émilie Cupelin (18ans) semble, elle, nettement plus mitigée: «Pour moi, c’est un semi-accomplissement. J’ai un vrai sentiment d’inégalité par rapport aux autres volées.» Lauréate d’une maturité option art au Collège Émilie-Gourd, elle ajoute: «Je ne me vois par faire la fête dans ces conditions. J’aurais eu besoin du pic d’adrénaline final. Mais plus le temps passait, plus je m’attendais à l’annulation des examens.»

Difficile enseignement à distance

Camille, qui a, elle, immédiatement bu une coupe de champagne en famille, confie toutefois avoir mal vécu l’école en ligne, «à la carte selon les profs; les 4e année se sont vraiment sentis livrés à eux-mêmes». Heureusement, cette sportive, qui va entamer des études de médecine cet automne, a pu se ressourcer grâce à des cours de danse online.

À Rousseau, l’enseignement à distance a mis un petit moment à se mettre en place et ensuite chaque enseignant a adopté sa propre manière de fonctionner, indique Bachar: «Si certains nous laissaient avancer à notre rythme dans nos lectures et analyses en faisant confiance à notre expérience, d’autres préféraient nous encadrer, et donc nous donner régulièrement des devoirs.»

Démotivation et flou total

Au Collège Madame-de-Staël, les cours en ligne se sont aussi révélés compliqués, raconte Victor: «Même pour quelqu’un comme moi qui a toujours travaillé, j’avoue avoir été vite démotivé. Il faut dire que le flou total qui a régné à propos des examens ne nous a pas aidés…» Rassuré par leur annulation, ce jeune champion de freeride peut à présent penser à l’année qui s’ouvre à lui, mi-armée, mi-voyage pour pratiquer l’anglais et l’allemand.

Passionné de sport, art et littérature, Bachar s’apprête, de son côté, à étudier la philosophie et la littérature française. Mais pour l’heure, il n’est pas près d’oublier ce confinement. «L’environnement à domicile a été une source plus ou moins grande de distraction pour chacun», observe-t-il. Alors qu’elle s’apprête à prendre une année sabbatique, Émilie constate: «Nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Programmer des examens aurait été injuste pour ceux qui vivent dans des logements peu propices aux études, certains ne sont pas équipés en informatique.»

80 jeunes en échec

Enfin, Bachar est en pensée avec les collégiens en échec. La session d’examens de rattrapage, en juin, semble cohérente pour ce littéraire: «Cependant, je pense qu’il sera vraiment difficile pour eux de continuer à travailler sachant que leurs camarades ont d’ores et déjà la maturité.»

Cette année, sur les 1600 collégiens de 4e année, «environ 80 d’entre eux ne sont pour l’heure pas éligibles à la matu, informe Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Le taux d’échec annuel oscille donc entre 2% et 5%.»