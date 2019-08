Nuit d’extinction pour les pompiers, chasseurs de feux sur les toits

L’opération porte un nom qui ne dit rien de l’effort consenti pour la réaliser: le détuilage. Les couvreurs l’exécutent pour isoler une toiture par l’extérieur en soignant la manière. Les pompiers disposent de moins de temps, ils «détuilent» dans l’urgence, chassant souvent un incendie qui leur résiste. Pendant les dernières 24 heures, les hommes du SIS n’ont fait que ça: retirer une à une les tuiles qui cachent les foyers résiduels, qui masquent les reprises de feu.

Vendredi, dans les premières heures de la matinée, au beau milieu d’un décor de kermesse en construction, il faut «déshabiller» les combles du Musée de Carouge pour venir à bout d’un sinistre peu regardant sur la richesse du bâtiment classé. La charpente historique est touchée, les salles d’expositions n’échappent pas à l’eau d’extinction.

Sous le soleil

Les œuvres, si, elles ont été déposées: l’institution culturelle est en chantier, ses locaux sont vides; l’échafaudage en façade facilite le travail des sapeurs. Ils disposent de coursives providentielles, de zones de repli, tout au long de cette bonne demi-journée à batailler en hauteur, sur des surfaces en pente qui chauffent les cuisses, pendant que le soleil assure la couverture thermique. Gros dégâts, grosses fatigues dans les équipes.

Les mêmes équipes sortent deux fois vendredi soir. Un feu de container, vite éteint, à l’avenue Vibert, toujours à Carouge. Puis, en fin de soirée, une nouvelle grande alarme les envoie à la frontière entre Chêne-Bougeries et Thônex, dans un quartier résidentiel qui ne se devine pas quand on arrive de la route de Florissant.

Sous les étoiles

A gauche, c’est la route de Villette et c’est pour la nuit. Un bel immeuble locatif construit il y a moins de vingt ans sur un ancien terrain agricole. Il en reste une grange, magnifique, qui servira de nid de blessés. Les 27 habitants évacués y sont regroupés peu avant 1h du matin. Tous les âges réunis, arrachés à leur premier sommeil, mais pas aux bras d’une mère qui, avec son bébé, rejoint l’ambulancier pour se rendre ensemble en pédiatrie faire un contrôle.

Retour chez soi douloureux

Rien de grave chez les impliqués, pris en charge par un important dispositif sanitaire rapidement sur place. Le retour chez soi, en revanche, promet d’être plus douloureux. Le feu a pris beaucoup d’avance, notamment en l’absence des locataires directement impactés. «Il s’est probablement déclaré sur un balcon de la résidence, à mi-hauteur du bâtiment, explique le capitaine Frédéric Jaques. Les flammes se sont engouffrées à l’intérieur, avant d’atteindre les combles.»

Car l’intérieur est un duplex, 200 mètres carrés, de grands volumes, configurés en attique, sous la toiture. Les isolants, notamment des panneaux en fibre de bois bourrés de colle, assurent le combustible, conduisent le feu qui se développe jusque sur la faîtière comme une mèche enflammée. « Sous chaque tuile, un fourneau de pipe », lâche un sergent instructeur en passant, lui aussi, par le nid de blessés. Son collègue, épuisé, renchérit : « Tu évolues sur le toit comme sur une cascade de glace, en faisant des trous pour avancer.»

Eviter les chutes

Le regard préoccupé de l’officier de direction en dit long sur ce chantier à haut risque. « Il faut crever ce toit mètre par mètre pour en faire sortir les flammes, tout en évitant la glissade. Les organismes sont mis à rude épreuve. Ils répètent pour la seconde fois les mêmes efforts en moins de 12 heures», commente-t-il, au pied des deux autoéchelles déployées contre la façade sud.

Elles sont arrivées par un chemin aménagé avec soin au milieu de la parcelle. «Quand on a réalisé cet accès pompier pour répondre à l’exigence légale, on a forcément trouvé l’emprise importante. Cette nuit, j’en comprends mieux la nécessité», glisse le copropriétaire de La Chaumière, entre deux rotations de camions.

Ils sont restés engagés jusqu’à l’aube ou presque. «Le sinistre a été maîtrisé à 4h42», précise l’adjudant Nicolas Millot, chargé de communication du SIS, tout en détaillant la fiche technique de l’intervention: 12 véhicules, dont deux ambulances, 47 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, les communes de Chêne-Bougeries et Thônex venant en soutien du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève.

«Motivation sans faille»

«Compte tenu du nombre d’interventions majeures que nous avons dû assurer durant la seule journée de vendredi, il a fallu réalarmer au sein des sections et remplir les casernes en prévision des nouveaux départs, résume le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Chez les collaborateurs en congé, le taux de réponse a été élevé. Je salue une fois de plus la motivation de notre corps professionnel.»