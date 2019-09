Nouvelles tensions entre le MCG et ses élus onésiens

Depuis plusieurs mois, le MCG se bat avec ses élus onésiens. La tension est telle que le parti a menacé d’expulser tous ses conseillers municipaux et envisage d’attaquer la Ville d’Onex en justice (lire notre édition du 8 août).

À l’origine du désaccord se trouve la présence dans le groupe municipal de Jean-Paul Derouette, un élu exclu par le parti cantonal et siégeant toujours sous la bannière MCG avec le soutien de son groupe municipal. Or, le chef de cette formation vient d’informer les autorités de l’exclusion d’un de ses élus. La situation semblerait donc en passe d’être réglée. Sauf que la personne expulsée n’est pas Jean-Paul Derouette, mais Cédric Ambord, le président de la Commission culture, communication et loisirs, qui bénéficie toujours des faveurs du parti cantonal… Alors que son remplacement dans les diverses commissions était à l’ordre du jour du Conseil municipal mardi soir, l’intéressé a demandé à l’hémicycle de ne pas tenir compte de cette mise à l’écart. «Le groupe MCG n’a pas le pouvoir de m’exclure. Seul le parti cantonal peut prendre cette décision et il me soutient», s’indignait Cédric Ambord.

Pris en tenaille entre le groupe municipal et le parti cantonal, les élus onésiens ont refusé de traiter cette question. «C’est une situation kafkaïenne, indique la conseillère administrative Carole-Anne Kast. La Commune ne peut pas forcer un groupe à exclure un de ses membres et elle ne peut pas non plus reconnaître une exclusion que le parti cantonal ne veut pas, puisque formellement, il n’existe pas de sections au MCG.»