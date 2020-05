De nouvelles réouvertures en Ville de Genève

La Ville de Genève annonce comment ses espaces publics et installations vont rouvrir. Hier, c'était au tour des places de jeux et des services de voirie notamment (lire plus bas). Ce jeudi, la Municipalité étoffe son offre. Ce qu'il faut retenir:

Réouverture très progressive des bibliothèques

Le 11 mai, il faudra se résigner à ne disposer que des deux bornes externes des bibliothèques municipales de la Cité et des Minoteries.

Le 25 mai, la bibliothèque de la Cité rouvrira au public, du mardi au vendredi de 10h à 17h00. Concernant les bibliothèques de quartier, ce sera de 14 à 17h. À noter que l'accès à certains espaces seront limités.

Le 8 juin, la réouverture sera complète, étant entendu selon les capacités d'accueil des lieux. Les usagers sont invités à ne pas venir accompagnés.

Installations sportives

Dès lundi 11 mai, la Ville de Genève annonce la réouverture du Centre Sportif du Bois-des-Frères pour le public entre 12h00 et 20h00, du lundi au dimanche. Les sports suivants sont autorisés: tennis et badminton (et uniquement pour les simples). À noter que d’autres installations sportives vont rouvrir uniquement pour certaines associations sportives pour la reprise des entraînements, les compétitions étant prohibées. (Concernant les parkings des centres sportifs, lire ci-dessous.)

Les espaces aménagés pour les grillades ne sont pas rouverts jusqu’à nouvel avis.

Musées et jardin botanique

Dès le 21 mai, les musées suivants seront rouverts: musée de l'Ariana, musée d'Art et d'histoire (MAH), musée d'Ethnographie (MEG), musée d'Histoire naturelle (MHN).

Dès le 8 juin 2020, les conservatoires et jardin botaniques seront rouverts au public. Les conditions d'ouvertures doivent être encore précisées par le Conseil fédéral.

Places de jeux

Ces dernières, au nombre de 105, seront «progressivemement» rouvertes au public dès le vendredi 8 mai. Contrairement à ce qui a été annoncé par la Ville mercredi, les infrastructures de sport – Proxisport uniquement – situés généralement dans les parcs ne seront pas rouvertes jusqu’à nouvel avis. La Ville annonce qu'un rappel des mesures sanitaires toujours en vigueur sera affiché à l'entrée de ces lieux, reconnaissant qu'il ne lui est pas possible «d'assurer un nettoyage particulier et approfondi des engins de jeux».

Voirie

La levée des déchets encombrants va reprendre. Toujours gratuitement sur rendez-vous. À cet effet, il est possible de réserver son «créneau» en ligne dès aujourd'hui, mercredi 6 mai ou par téléphone dès le lundi 11 mai au 0800 22 42 22. A noter encore que la Municipalité dispose d'une application à ce dessein, disponible sur l'Apple Store et Google Play.

Autres réouvertures

Assurément de bonnes nouvelles pour certains. Les WC publics, le terrain de pétanque de Plainpalais seront accessibles à nouveau lundi 11 mai. Contrairement à ce que la Ville déclarait ce mercredi, les trois parkings situés au Bout-du-Monde, à Vessy et au Bois-des-Frères ne pourront être utilisés que par les personnes qui fréquentent les centres sportifs pour la pratique des sports individuels autorisés.

Coup de pouce à la mobilité douce

Dans son communiqué, la Ville de Genève encourage ses citoyens à se déplacer en vélo, notamment dans le but de diminuer la densité de personnes dans les transports publics. L'Exécutif voudrait subventionner toute personne qui fait réparer son vélo à hauteur de 50 francs, 100 francs pour l'acquisition d'un deux-roues, pour autant que l'acheteur réside sur son territoire. Coût de l'encouragement: un demi-million de francs, une somme qui doit encore être encore approuvée par le Conseil municipal.