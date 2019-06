Nouvelle vitrine de l’ONU, le Portail des Nations est sur les rails

Faire connaître le travail de l’ONU et mettre en valeur les vertus du multilatéralisme. C’est portés par cette ambition que Michael Møller, le directeur général de l’ONU à Genève, et le banquier Ivan Pictet ont signé un accord-cadre vendredi matin. Ce texte doit permettre de créer, d’ici à 2023, le Portail des Nations, un projet cher au banquier genevois, comme le Temps l'a révélé mardi.

Le Portail prendra la forme d’un bâtiment situé en contrebas de l’allée qui mène au Palais des Nations. Dessiné par l’architecte Charles Pictet, il s’étendra sur 3000 mètres carrés.

Il servira d’abord de lieu d’accès pour les visiteurs. Une entrée privilégiée qui leur permettra d’accéder au palais via le somptueux parc qui s’étend à ses pieds, plutôt que par la porte de service comme aujourd’hui.

Ce bâtiment se veut surtout un outil didactique. Il proposera un vaste espace d’exposition ainsi que des salles dédiées à des ateliers, des débats ou des expositions temporaires. Ce sera notamment l’occasion de présenter le travail des différentes organisations techniques (OMS, OMC, etc.)

«Il s’agit d’offrir un lieu d’accueil pour les visiteurs qui soit digne de ce nom, explique Ivan Pictet, et de montrer les activités de l’ONU et le rôle incontournable qu’elle joue pour la coopération internationale. Face aux dangers que court la planète, il faut mettre en avant le rôle indiscutable que joue le multilatéralisme, qui n’est pas mort, quoi qu’en disent certains. Cela permettra aussi de valoriser la Genève internationale.»

27,5 millions de francs

Le projet est estimé à 27,5 millions de francs. Il sera financé à hauteur de 13,5 millions de francs par la Fondation Pictet pour le développement. La Loterie Romande offrira un million, le reste sera pris en charge par une fondation privée genevoise.

Une fois construit, le Portail des Nations sera offert à l’ONU. «Elle disposera ainsi, sur son territoire, d’un outil qui ne lui coûtera pas un centime», relève le banquier. Les coûts d’exploitation seront pris en charge, en partie du moins, par la fondation.

«Le Portail des Nations représente une opportunité extraordinaire de renforcer la communication et tisser des liens plus étroits avec le grand public», se réjouit Michael Møller, dont le mandat se termine dimanche et à qui le Conseil d’État veut accorder la bourgeoisie d’honneur.

Le retour de Longchamp

Ce projet donne l’occasion à François Longchamp de reprendre du service après sa retraite politique l’année dernière. L’ancien conseiller d’État sera membre du conseil de la Fondation du Portail des Nations, chargée de mener à bien le projet. (TDG)