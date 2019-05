Nouvelle vague d’arnaque au téléphone surtaxé

Nouveau cas d’arnaque au téléphone. Cette fois, pour abuser les foules, les filous utilisent le nom de La Poste et de la société genevoise spécialisée dans l’envoi de colis Expedismart. Le principe est simple: une personne appelle des particuliers ou des entreprises, les informe qu’un courrier recommandé leur est adressé par le biais d’une des deux entreprises et qu’ils doivent appeler le 0901XXX pour le recevoir. Ceux qui composent ce numéro tombent dans le piège. Ils verront, dans la facture de l’opérateur à la fin du mois, que les longs temps d’attente au téléphone leur auront coûté cher.

L’arnaque semble massive. Leonard Schlaepfer, directeur d’Expedismart, dit avoir reçu cette semaine une dizaine d’appels par jour, de gens à travers la Suisse romande l’informant que le nom de l’entreprise a été usurpé. Les premières alertes seraient tombées à la mi-avril. «Les gens tombent comme des mouches», estime Valérie Muster, juriste de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Huit plaintes ont été déposées auprès de la police. L’enquête de la Brigade financière est en cours.

«Il faut se méfier du 0901»



Quand on tape le numéro en question sur le site de l’Office fédéral de la communication (Ofcom), l’institution indique qu’il est attribué à Easy Tour, une société parisienne qui possède un bureau à Meyrin. Ce nom ne figure pas au Registre du commerce. La mystérieuse Easy Tour utilise de nombreux numéros d’apparence suisse. Selon un porte-parole de l’Ofcom, certains ne sont pas attribués, et de ce fait utilisés illégalement (on parle de «spoofing»). D’autres sont attribués à un fournisseur de télécommunication mais l’Ofcom soupçonne des usurpations.

À l’ère du numérique, il est facile de faire croire qu’on appelle de Suisse, selon Valérie Muster, qui indique que les arnaques usurpant l’identité de La Poste, ou de grands magasins, sont en forte hausse. «Il faut se méfier quand on doit composer un 0901», prévient-elle. «Si vous vous faites avoir, indiquez à l’opérateur et au prestataire que vous contestez la facture.»

Cet indicatif attribué par l’Ofcom, réservé aux consultations téléphoniques consacrées aux divertissements, fait régulièrement l’objet d’abus.

La FRC a déposé six plaintes en trois ans suite à des arnaques similaires, mais les procédures qui ont abouti à une condamnation sont rares. Les arnaqueurs sont souvent à l’étranger, difficiles à trouver car ceux qui réservent les numéros auprès de l’Ofcom tendent à les sous-louer auprès de tiers. Les lois suisses sont permissives, les amendes peu dissuasives et la justice pas particulièrement pressée de remettre de l’ordre dans ces pratiques, selon la FRC.

L’État serre la vis



«L’usurpation d’identité, à elle seule, n’est pas pénalement condamnable en Suisse, selon Valérie Muster. Elle le devient si elle est assortie d’une autre infraction. Dans le cas de cette arnaque, on peut imaginer qu’il y a aussi escroquerie et pratiques déloyales, ce qui ressort de la loi contre la concurrence déloyale.»

L’État serre néanmoins la vis. La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication permet depuis peu au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de savoir qui se cache derrière un numéro. La loi fédérale sur les télécommunications doit sous peu contraindre les opérateurs à filtrer les appels indésirables. La loi fédérale contre la concurrence déloyale a également été renforcée, pour notamment sanctionner les appels publicitaires sur portable et l’usurpation de numéro. (TDG)