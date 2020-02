La nouvelle médecin cantonale attendue de pied ferme par le lobby de la profession

La nomination d’Aglaé Tardin, nouvelle médecin cantonale, qui entrera en fonction en mai, surprend le milieu médical local: «L’administration a manifestement choisi une personne de l’administration plutôt qu’une personne ayant pratiqué la profession. C’est un signal», résume Michel Matter, président de l’Association des médecins genevois (AMG).

Selon le Registre fédéral des professions médicales, la future responsable n’est en outre pas au bénéfice d’un diplôme postgrade, et donc d’une spécialisation, anciennement délivré par la FMH, alors que ce profil est majoritaire dans la profession. «Il me semble, explique Didier Châtelain, président de l’Association genevoise des médecins de famille, que Madame Tardin n’a pas pratiqué à Genève, ce qui est dommage puisque son poste nécessite de comprendre nos soucis et ceux de la profession.»

Selon le professionnel, le médecin cantonal est un élément important du dispositif sanitaire. «L’impact de cette fonction, poursuit-il, dépend de la manière dont il est incarné, d’où l’importance de son ancrage sur le terrain. Il sert entre autres de relais entre le Département de la santé et la profession. Sa responsable devra exercer un contrôle sur la formation postgraduée des médecins, suisses ou non, installés à Genève, sujet sensible qui pose d’importantes questions.»

Nous avons eu plusieurs excellents candidats et nous avons pris la meilleure pour contribuer à définir la politique publique de santé du Canton de Genève Adrien Bron, Directeur général de la Santé

Pour sa part, le Département de la santé est sûr de son coup: «Nous avons eu plusieurs excellents candidats et nous avons pris la meilleure pour contribuer à définir la politique publique de santé du Canton de Genève, assure Adrien Bron, directeur général de la Santé. Le fait de ne jamais avoir fait la démarche pour obtenir un FMH traduit avant tout son choix de carrière, qui ne s’est jamais orienté vers la médecine de cabinet. Mme Tardin, au-delà d’avoir une vraie expérience clinique, présente des compétences et des formations en santé publique et communautaire, qui sont autant d’atouts rares et précieux pour la gestion de la santé à Genève.»

Ancien responsable du service, le député PDC Jean-Marc Guinchard confirme: «Les connaissances en matière de santé publique sont déterminantes pour ce poste difficile, mais évidemment par rapport à des médecins en privé, qui sont sous son contrôle, la question de la légitimité est importante. En cas de tension, on lui ressortira certainement son absence de FMH.»

Nommée en janvier, Aglaé Tardin a étudié la médecine à Genève. Après un diplôme de médecine tropicale, elle a effectué des missions à l’étranger pour Médecins du monde. Elle a été brièvement cheffe de clinique aux HUG. En 2012, elle a rejoint le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) du Département de l’instruction publique, en tant que médecin.