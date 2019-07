Nouvelle manifestation des mineurs non accompagnés

Les conditions d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) ne sont toujours pas satisfaisantes. Le Collectif Lutte des MNA a tenu à rappeler la gravité de la situation lors d’une manifestation organisée mardi matin devant l’Hôtel de Ville.

C’est un courrier du Département de l’instruction publique (DIP) qui a mis le feu aux poudres. Alors que le collectif souhaitait s’entretenir avec les autorités cantonales sur ce dossier avant la rentrée scolaire, le DIP a fixé un rendez-vous avec la délégation du Conseil d’État aux migrations le 3 septembre. «C’est une marque de mépris face à l’urgence de la situation», dénoncent les membres du collectif. Ils demandent à la cheffe du DIP, Anne Emery-Torracinta, de leur accorder un entretien plus tôt dans l’été. «C’est elle (ndlr: en tant que cheffe du DIP, elle chapeaute le Service de protection des mineurs) qui peut changer la situation», précise un membre qui souhaite rester anonyme.

Que répond le Canton? «Nous tâcherons de leur proposer un rendez-vous plus proche mais il y a un abîme entre ce que demande le collectif et la réalité», répond le conseiller d’État Mauro Poggia, en l’absence d’Anne Emery-Torracinta. C’est-à-dire? «Le collectif pense que ces jeunes migrants peuvent intégrer l’école obligatoire, or ils ont très souvent besoin en priorité de cours de français, qu’ils peuvent commencer en cours d’année et pas obligatoirement à la rentrée», note le magistrat. Mauro Poggia relève par ailleurs qu’il n’est pas «dans l’intérêt du canton de donner un signal international qu’il accueille et forme les MNA».

Genève compte actuellement une trentaine de jeunes MNA recensés. La plupart viennent d’Algérie et du Maroc.