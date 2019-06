Nouvelle consécration pour la renaturation de l’Aire

C’est une véritable consécration. Le projet genevois de renaturation de l’Aire vient d’être choisi comme lauréat du prix du paysage du Conseil de l’Europe. Cette victoire est inédite pour la Suisse, qui participait pour la première fois à ce concours.

Réalisées entre 2002 et 2014 sur les communes de Bernex, Confignon, Onex et Lancy et Perly-Certoux, les trois premières étapes de cette renaturation ont permis de transformer un canal de béton en un paysage bucolique dans lequel la rivière façonne elle-même son lit. Si ce projet a su séduire les visiteurs, il est surtout salué pour avoir su conserver l’ancien canal en le transformant en un parc linéaire doté de promenades et de places publiques.

Réuni les 13 et 14 mai à Strasbourg, le jury du prix du paysage du Conseil de l’Europe, composé d’experts internationaux, a été unanimement séduit par cette transformation, choisie parmi 23 projets. Ses qualités multifonctionnelles et sa conception pluridisciplinaire ont fait la différence.

Pour l’architecte Georges Descombes, membre de l’équipe de mandataires «Superpositions» qui réunit aussi bien des ingénieurs et des biologistes, que des architectes paysagistes, cette récompense est inattendue. «Il y a dans le paysage actuel une prédominance de ce qui est biologique. Les humains sont mis de côté. Notre projet voulait justement éviter cette dissociation en visant une amélioration de l’écosystème tout en associant volontairement les promeneurs. Le fait que ce lien soit reconnu par un jury d’experts internationaux est une surprise pour nous». L’architecte ajoute que le mérite revient avant tout au Canton de Genève, et aux experts de la Confédération. «Ils ont pris le risque de nous laisser faire ce projet expérimental, je pense notamment à ces fameux sillons en forme de losanges réalisés afin de créer des turbulences qui érodent le lit la rivière et aident cette dernière à trouver sa propre forme.»

Du côté du Canton, le responsable du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche, Alexandre Wisard, ne cache pas sa joie et sa fierté. «Nous avons tout de suite été convaincus par la qualité de ce projet et son côté innovant, même si nous savions qu’il serait compliqué à réaliser car il demandait beaucoup d’espace pour la nouvelle rivière. Afin d’y parvenir, nous avons dû notamment convaincre une soixantaine de propriétaires, dont passablement d’agriculteurs dont c’est l’outil de travail, de nous céder un bout de terrain. Merci à eux! Aujourd’hui, c’est toute une équipe et vingt ans de travail qui sont récompensés.»

Le choix du jury sera désormais adressé au Comité des Ministres européen, qui devrait avaliser cette décision avant de remettre le prix à la Confédération, probablement cet automne. Ce sera la neuvième fois que ce projet est primé, en Suisse comme à l’étranger.

Notons enfin que la quatrième et dernière étape de cette renaturation débutera en 2020 et devrait durer près de deux ans. Elle vise à renaturer le tronçon situé entre le tennis de Certoux et la frontière française.

(TDG)