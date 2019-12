Une nouvelle autoroute aux portes de Genève

C'est une signature qui met fin à plus de 20 ans de procédures. Le 24 décembre, le premier ministre français, Edouard Philippe, a paraphé un décret déclarant d'utilité publique la liaison autoroutière entre Machilly, à la frontière genevoise, et Thonon-Les-Bains en Haute-Savoie, relate ce vendredi France Bleu. Ce tronçon de 16,5 km devrait permettre de désenclaver le Chablais français, aujourd'hui peu doté en infrastructures de transports.

Si de nombreux élus locaux et le président du département de la Haute-Savoie Christian Monteil saluent cette avancée, le projet ne fait pas pour autant l'unanimité. Des associations ont fait entendre leurs voix contre cette nouvelle route, critiquant le «tout autoroute» et les nuisances, rapporte France Bleu. Ce vendredi, l'association Inspire en Haute-Savoie a dénoncé «un cadeau climaticide», au moment même où «le Léman Express venait d'ouvrir la voie à la mobilité durable et à un autre avenir en Haute-Savoie».