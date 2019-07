Nouvel élan à la Maison des associations

Un nouveau directeur, Hervé Pichelin, un nouveau président, Ueli Leuenberger, et un conseil de fondation presque entièrement renouvelé. Tout est neuf à la Maison internationale des associations (MIA), à l’exception notable des infrastructures de la rue des Savoises et du Vieux-Billard. En place depuis le début de l’année, la nouvelle équipe dresse un premier bilan après avoir réorganisé une maison bien malmenée par un audit dévastateur sorti en automne 2018 (lire notre édition du 26 septembre 2018).

«Je salue le travail qui a été fait durant les vingt années précédentes, mais il était temps de donner un nouvel élan», commente Olivier Peter, vice-président du conseil de la Fondation pour l’expression associative, qui gère la MIA. Il est l’un des rares membres de l’ancien conseil à être resté. «Il est évident que nous avons un déficit d’image à corriger, ajoute Hervé Pichelin, le directeur. Notre ambition, c’est d’être le lieu central pour les associations.»

Le boulet de l’endettement

Créée en 2001 dans les anciens locaux de feu le quotidien «La Suisse», la MIA a très vite trouvé sa place et prouvé son utilité: une centaine d’associations y louent des locaux ou y ont leur adresse et de multiples conférences et événements y sont organisés durant l’année. Récemment, c’est par exemple entre ses murs que se sont déroulées les nombreuses séances d’organisation de la grève des femmes.

Malgré ce succès, son endettement de départ (un emprunt de 3,6 millions) pour financer l’indispensable rénovation des lieux, a constitué un vrai boulet. «Aujourd’hui, nous restons endettés, mais nous ne sommes plus surendettés, précise Sophie Heurtault Malherbe, la trésorière. Les comptes 2018 sont bénéficiaires et le budget 2019 l’est également. La situation est saine, mais on ne démarre pas dans des lieux neufs, le gros défi étant de trouver des moyens pour entreprendre des travaux.»

Les interventions les plus urgentes (pour les infiltrations d’eau notamment) ne devraient pas poser de problèmes. Pour les rénovations lourdes, en revanche, les fonds manquent. Et on ne parle pas ici du projet d’agrandissement, que portait la direction précédente, puisque la nouvelle équipe y a renoncé.

Des occasions

«Nous ne vivons que par la location des salles et des bureaux, rappelle Ueli Leuenberger, le président. Notre but c’est de rechercher de nouveaux partenaires.» La MIA va donc chercher à s’imposer comme l’endroit où les associations trouveront de l’information et où leurs membres pourront également suivre des formations.

«Nous comptons aussi sur un facteur conjoncturel qui devrait dynamiser la location de nos salles, ajoute Hervé Pichelin. L’ONU va en effet rénover simultanément dès 2020 la plupart des salles qu’elle utilise habituellement. Durant deux ans, il y aura un gros besoin en lieux de réunion de la Genève internationale. Nous n’allons évidemment pas accueillir l’assemblée générale des Nations Unies, mais pour les besoins des organisations non gouvernementales nous pourrions assurer la suppléance.»

La possibilité d’une aide publique serait évidemment une solution. Une demande de crédit de 2,6 millions sur six ans est du reste pendante devant le Conseil municipal de la Ville de Genève, mais avec un préavis très négatif de la Commission des travaux. À ce propos, Ueli Leuenberger juge qu’il serait préférable de tout reprendre de zéro.

Ça bouge à la Ville

L’une des difficultés que rencontre l’institution est le statut hybride des bâtiments qu’elle occupe. Deux appartiennent au Canton et deux autres à la Ville de Genève. Pour les premiers, la MIA dispose d’un droit de superficie, pour les seconds elle a un usufruit. Sollicité, le Canton a jusque-là refusé de financer une rénovation, alors que le Ville ne voit pas pourquoi elle s’engagerait pour des bâtiments propriétés de l’État.

Contacté, le conseiller administratif Rémy Pagani se montre très optimiste. «J’ai toujours dit qu’il fallait d’abord que la situation soit assainie, ce qui est le cas. Le Conseil administratif est disposé à racheter au Canton ses bâtiments. Or j’ai reçu il y a peu un courrier du conseiller d’État Serge Dal Busco me disant être prêt à les vendre à bon prix (ndlr: un envoi non confirmé par le Département des infrastructures). Je déposerai une proposition devant le Conseil municipal avant la fin de l’année. Pour ce qui est des travaux, il est trop tôt pour en parler.»