Le Nouvel An de la Ville de Genève fera vibrer aux sons de Bruxelles et Londres

La population est invitée à célébrer le passage à 2020 sous le signe d'une Sainte Trinité culturelle urbaine. «Trois scènes, trois villes: Bruxelles Genève Londres» c'est le concept qui meut la programmation musicale et culinaire des festivités de la Ville de Genève sur le quai du Mont-Blanc, le soir du 31 décembre de 21h à 3h du matin.

Sur la scène Genève, ambiance afrobeat et «voguing», du nom de cette danse urbaine de la communauté noire LGBT qui caricature notamment les poses de mannequins. Sur la scène Londres, rencontre de la house et du gospel en dégustant des fish&ships. Sur la scène Bruxelles, gaufres sur tendance R’n’B et trap, ce courant issu du rap «Dirty South», venant comme son nom l'indique du Sud des Etats-Unis. Des mets pakistanais et syriens seront également proposés, «pour rendre hommage aux grandes communautés qui y vivent», indique un communiqué de presse.

La Maire de Genève, Sandrine Salerno, souhaite ainsi mettre «à l’honneur les artistes de ces grandes cités multiculturelles», tout en valorisant «les femmes comme décideuses dans la culture» avec un trio féminin à la programmation. À minuit, le compte à rebours sera suivi des feux d’artifice offerts par le Grand Hôtel Kempinski.

Les associations LGBTIQ Geneva Pride 2020, 360° Fever et PVA-Genève ainsi que l’Association pour la Reconversion Vivante des espaces tiendront les trois bars de la soirée. La Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme et Carrefour AddictionS seront également présents pour la prévention alcool, tabac et cannabis.

Programme officiel

SCENE BRUXELLES

Programmée par Tina Munyaneza

21:00 Lyna Mahyem (smooth R’n’B) «Passionnée par la soul, le R’n’B et le hip hop, Lyna emporte le public dans son univers riche et groovy avec sa voix qui rappelle un peu Ariana Grande.»

22:00 Youn Tawbari, Taste et Orlando (Hip hop, trap) «Le flow séducteur de Youn vous fera voyager à travers un univers influencé par Drake, Nekfeu, Jacques Brel et Gainsbourg. Taste propose une palette musicale aux accents allant de l’afro/indien au dancehall/jazz 3.0. Orlando embellit ses mélodies hip hop et R’n’B par des instrus mélancoliques et percutantes dans une expérience sonique introspective et cinématique. Un collectif inédit, constitué pour l’occasion !»

23:00 Eddy Ape (Hip hop, trap) «Jeune dandy audacieux et rieur, Eddy Ape apporte la fraîcheur de sa jeunesse dans un rap inspiré par la variété française dans le phrasé. Un jeune artiste à suivre.»

00:15 Princess Flor (Urban dancehall, afro) «Première DJ féminine à recevoir une récompense de la diaspora africaine en Belgique, Flor a tourné sur tout le continent africain – sans oublier l’Europe!»

SCENE GENEVE

Programmée par Djamila Geymeier

21:00 JANEEN (Old school hip hop) «JANEEN fusionne les sons hip hop, afrobeat et house pour briser les frontières et dissoudre les stéréotypes : un cross-genre éclectique.»

22:30 et 2:00 Ka(ra)mi and friends (Afrocaribean vibes) «Ka(ra)mi crée des sons à partir de musiques afrocaribéennes mélangées à des influences soulfull, hip hop et house. Pour l’occasion, elle invite sur scène le DJ Hey Bony, le danseur et chorégraphe, Ivan Larson, le MC Nicky Lars et l’artiste Melissa Bon.»

00:15 Emilie Nana (House 90’s) «Emilie Nana se réapproprie la house music et la culture clubbing du début des années 90. Accompagnée du danseur Hanzy Keat Labeija, lui-même façonné par la culture voguing new yorkaise, et des projections de Sophie Le Meillour, elle invite la population sur la piste de danse – It’s Ball time !»

SCENE LONDRES

Programmée par NATFRMLDN

21:30 Leila Moon (Raï’n’B, Electronic) «Leila Moon est une DJ incroyable qui vous guidera à travers des sons allant du Funk à la musique électronique du monde arabe. Cette artiste basée à Bâle vous donnera l'impression de marcher dans une rue du Caire ou du moins dans l'ouest de Londres!»

23:30 House Gospel Choir (Classic & Future House/ Gospel) «Préparez-vous à fêter la nouvelle année avec l'un des spectacles les plus excitants de Londres! House Gospel Choir, habitué du BBC Live Lounge et acclamé par la critique, vous permettra de découvrir certains de vos airs de House préférés, interprétés par une chorale.»

01:15 Juba (DJ Electronic Africa & African Diaspora) «De l'Afrobeats à la musique tropicale, tout ce que Juba touche se transforme en or. De quoi vous faire danser toute la nuit !»