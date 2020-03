SolidaritéS peut continuer à faire campagne avec le nom «Ensemble à Gauche»

Dans la guerre que se livrent les anciennes composantes d’Ensemble à Gauche (EàG), SolidaritéS et le DAL viennent de remporter une bataille. La justice a décidé de ne pas interdire les deux formations de faire campagne avec l’appellation EàG, comme le réclamait le Parti du Travail (PdT), qui présente aussi une liste de son côté pour les élections municipales en Ville de Genève.

En novembre 2019, le PdT a saisi la justice en dénonçant une «usurpation scandaleuse du nom EàG, une tromperie de l’électeur et une violation des statuts de la coalition». Il demandait que des mesures provisionnelles soient ordonnées afin d’empêcher SolidaritéS et le DAL d’utiliser cette dénomination dans l’intitulé de leur liste et dans leur matériel électoral (tracts, affiches, etc.).

Listes apparentées

Sans se prononcer sur le fond, le Tribunal civil de première instance a rejeté la requête du PdT. Dans une ordonnance rendue lundi, il estime que pour attaquer la décision de nommer la liste «Ensemble à Gauche (Solidarités-DAL)», il aurait fallu qu’elle émane des trois composantes d’Ensemble à Gauche. Ce qui est impossible, puisque la coalition est «en sommeil depuis plusieurs mois» suite aux désaccords entre Solidarités et le PdT, a plaidé malicieusement le député d’EàG Pierre Vanek.

L’argumentaire du PdT a semble-t-il été affaibli par le fait que le parti «ait finalement accepté d’apparenter sa liste», comme le relève le tribunal, à celle de SolidaritéS-DAL. De fait, toutes les partis de la gauche (donc Verts et socialistes aussi) se sont alliés pour le Conseil municipal.

Enfin, la juge constate que «la liste électorale litigieuse a d’ores et déjà été déposée et les communications incriminées ont déjà été effectuées». À dix jours du scrutin, les citoyens ont tous reçu leur matériel de vote et les affiches qui reprennent le traditionnel code couleur violet d’EàG sont placardées depuis des semaines dans les quartiers de la ville.