Nathalie von Gunten-Dal Busco est élue tacitement à l'Exécutif de Confignon

Seul le nom de Nathalie von Gunten-Dal Busco a été déposé mardi pour le second tour des élections municipales de Confignon, ce qui signifie qu'elle est élue tacitement au Conseil administratif.

«Après avoir siégé cinq ans au Conseil municipal et l’avoir présidé pendant une année, je suis aujourd’hui ravie d’accéder à l'Exécutif pour pouvoir œuvrer de manière plus concrète pour le bien de ma commune», déclare la nouvelle conseillère administrative.

Pour rappel, dimanche, Elisabeth Uldry Frossard (Demain Confignon) et Elisabeth Gabus-Thorens ont été élues au premier tour au Conseil administratif. Nathalie von Gunten-Dal Busco (PDC) et Xavier Francey (PLR) sont arrivés derrière elles, avec respectivement 755 voix et 581 voix. Comme la tradition le veut à Confignon, le PLR et le PDC avaient créé une alliance sous le nom «Unis pour Confignon». Mais depuis ce week-end, ils se déchirent. Explications.

Un siège pour deux candidats

Depuis le début, le PDC souhaitait présenter sa candidate, et uniquement elle, au deuxième tour. Mais après d'intenses discussions avec le PLR, il a été négocié que la liste du second tour présenterait les deux candidats de l'alliance. La condition: si aucune autre liste n'est proposée, ils se présentent à deux. Si Demain Confignon présente quelqu'un, Xavier Francey se retirera.

Le délai pour le dépôt des candidatures pour le second tour est fixé à mardi, 12h. Le PDC et actuel maire de Confignon Dinh Manh Uong et la PLR Sylvie Jay se rendent vers 11h35 au Service des votations pour déposer la liste, mais sur place, impossible de déposer les deux noms. La raison? «Un problème de procédure», nous répond Sylvie Jay, avant de nous raccrocher au nez. Le maire explique: «La Chancellerie nous a annoncé que, puisque les deux candidats étaient sur une liste commune lors du premier tour, l'alliance ne pouvait déposer qu'un nom pour le second tour. Nous avons donc décidé d'un commun accord de présenter Nathalie von Gunten-Dal Busco, conformément aux discussions antérieures des partis, puisqu'elle avait obtenu le meilleur score.»

«Un sale coup!»

Mais le PLR Xavier Francey ne le voit pas ainsi et dénonce «un sale coup!» «C'est antidémocratique, nous souhaitions pouvoir proposer un vote à la population». Le candidat PLR déçu pensait pourtant avoir assuré ses arrières discutant au préalable avec les membres de Demain Confignon. «Si mon nom figurait aussi sur la liste, Demain Confignon renoncerait à présenter un deuxième candidat au Conseil administratif, car j'aurai trouvé un terrain d'entente avec Elisabeth Uldry Frossard et j'aurais pu créer le consensus.»

«Personne n'avait connaissance de la règle de la Chancellerie concernant le ticket, sauf peut-être le PDC», réagit quant à elle Elisabeth Uldry Frossard, qui dénonce également «un déni de démocratie». «Personnellement, je ne connaissais pas cette règle non plus», assure de son côté Nathalie von Gunten Dal Busco, avant d'ajouter que «le PDC n'a, lui, jamais passé un quelconque accord avec Demain Confignon».

Liste irrecevable

Le groupe Demain Confignon a bien tenté de déposer ensuite en urgence une liste, mais ce fut trop tard, le président du groupement étant en confinement strict. Elle n'arrivera qu'à 14h.

Contactée, la Chancellerie nous a confirmé que la liste présentée après 12h est irrecevable. Les Confignonnais connaissent donc le nouveau Conseil administratif, composé de Elisabeth Gabus-Thorens, Elisabeth Uldry Frossard et Nathalie von Gunten-Dal Busco. La nouvelle législature débute sous haute tension...