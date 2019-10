La nage de nuit attire la foule au pied du phare des Pâquis

Le moins que l’on puisse écrire, à mots enthousiastes, c’est que cette première soirée de nage de nuit, édition 2019-2020, a connu un succès incroyable, mercredi, aux Bains des Pâquis. Entre 18 h 30 et 20 h, plusieurs centaines de personnes se sont mises à l’eau au pied du phare.

Une procession humaine sans temps mort, sans embrouille ni bousculade, quand bien même l’escalier en pierre est le même pour tous, qui prépare l’immersion puis la descente en douceur sur un peu plus de 100 mètres de nage.

Tester son épiderme

En douceur comme les conditions météo extrêmement favorables. La température de l’air est à 11 degrés, celle du lac à 14,8. L’écart joue en faveur des primo-nageurs, qui s’initient en bande à la baignade hors saison estivale. Première sortie nocturne pour Jérémy, 34 ans depuis une semaine: «Je suis venu de jour faire une trempette préparatoire et tester mon épiderme. Il a bien réagi. Ce soir, c’est encore mieux. J’ai l’impression de nager dans un jacuzzi géant, il y a du monde partout autour de moi», résume le trentenaire heureux.

Peignoir à capuche

On croise des mères au sec – oui, des mères – assurant le vestiaire portatif, linge et peignoir à capuche sous le bras. L’une d’elles corrige son sentiment erroné: «Je pensais que les gens venaient par défi. Mais non, c’est un plaisir et un bienfait, pas une mise à l’épreuve commune.» Un «maman!» à fleur d’eau l’interrompt dans son élan philosophique. Son fils, la vingtaine bien trempée, passe à l’instant sous ses yeux. Brasse coulée, nuque droite et sourire aux lèvres.

Derrière lui, une jeune femme de son âge vient de lancer un ostentatoire: «Mommy, I am dying!» Petite mort agréable, en mettant beaucoup de vie dans son appel au secours qui saute énergiquement d’une génération à l’autre.

Car la relève des «givrés», s’approchant sans faire de vagues de leur demi-siècle d’existence aquatique, est désormais garantie. C’est la deuxième chose qui frappe l’observateur en doudoune, mercredi soir: la popularité grandissante de la nage en eau vive à toutes les saisons concerne également les plus jeunes.

Le benjamin de cette première session nocturne se prénomme Oscar, il a 13 ans à peine et il est bien entouré. Un footeux comme ses quinze autres camarades du FC Cohéran (né de la fusion entre les clubs d’Hermance et d’Anières). Ils ont troqué leurs crampons contre des bonnets de nage. Soudée, la nage, comme une équipe de water-polo assiégeant le but adversaire.

Cryothérapie dans le lac

On les suit à l’oreille, on les retrouve après l’effort. Caleçons de bain et cheveux mouillés. Louis, le gardien, est le seul qui ne tremble pas. «On nage dans le lac une fois par semaine. C’est notre cryothérapie à nous. Vous avez vu, on présente des physiques de qualité», rigole le porte-parole désigné. On en profite pour lui demander comment ils sont venus aux Bains des Pâquis. «En Mouettes genevoises, monsieur.» Et comment ils en repartent: «Avec un burger dans le ventre, monsieur!»

Cantine populaire

Les organisateurs du lieu n’ont que des marrons et du thé chaud à offrir. Mais ce poste de ravitaillement fait aussi les belles images. Les gens sont heureux. Avant de rejoindre la buvette des Bains, qui ressemble davantage à une vaste cantine populaire. Les 20 tables de 20 places chacune sont toutes prises d’assaut.

Faites le calcul: 400 fondues en un soir. L’ordinaire. Sauf que mercredi, les clientes et les clients avaient tous la même peau de pêche et une couleur de visage tirant sur le rose corail. Épidermes homogènes. Ils se retrouveront le 27 novembre au pied du phare pour une nouvelle session nocturne. S’il fait enfin plus froid, on verra les fourchettes trembler de concert, avant de plonger leur bout de pain dans le caquelon. Cela manquait mercredi soir.