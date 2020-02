Quel est ce mystérieux avion qui a tourné au-dessus de l'Aéroport?

Certains noctambules auraient vraisemblablement espéré entendre une autre mélopée que celle des hélices de cet avion qui a survolé le tarmac de l'Aéroport de Genève pendant deux nuits, ce mardi et mercredi.« Entre 23h00 et 2h00», précise Skyguide, l'odieux responsable de ces vols nocturnes, jugés nécessaires par le contrôleur aérien.

@GeneveAeroport C'est quoi ces avions qui atterrissent pendant la nuit à 1h55, 2h02 et 2h07?!!! — Tara Kerpelman Puig (@tarainyoureyes) February 5, 2020

But de la mission de l'appareil (un «Beechcraft B350i King Air» immatriculé D-CFMF): effectuer un vol de calibration du système d'approche ILS pour Instrument Landing System. Autrement dit, ces vols servent à la sécurité des passagers et des avions pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de navigation et la transmission correcte des signaux. «Si les signaux de l'ILS ne sont pas transmis correctement, un avion pourrait atterrir à côté de la piste», illustre Vladi Barrosa, porte-parole de Skyguide. Dans ce cas précis, il s'agit de la mise en place d'un nouveau système ILS pour la piste 22, une situation exceptionnelle.»

Ces vols de calibration dans les aéroports suisses sont effectués tous les six mois. Une opération que réalise l'un des deux appareils disponibles – affrété spécialement depuis l’Allemagne – à différentes altitudes et selon différents angles.

Skyguide reconnaît volontiers que ces vols sont coûteux, et générateurs d’émissions de gaz à effet de serre et bien entendu de nuisances sonores. L'entreprise avait émis le vœu en avril 2018 de remplacer ces avions par des drones. Qu'en est-il aujourd'hui? «Nous utilisons déjà un drone CNS pour le service de maintenance de routine, mais ce dernier ne peut pas complètement remplacer complètement l'avion de calibration, explique Vladi Barrosa. Notre but est de réduire d'ici 2021 la fréquence des vols avec l'avion à une fois par année.»

«Et pourquoi pas ne faire voler ce bon vieux Beechcraft le week-end?», demande un riverain sur Twitter, afin de ne pas perturber le sommeil de ce travailleur. «Malheureusement non, tranche Skyguide. Le volume de trafic les week-ends est aussi élevé qu'en semaine, avec beaucoup de vols charter.»