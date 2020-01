Pour les musiciens romands, l’année 2020 s’annonce bien

La musique suisse se porte bien, merci pour elle. Elle entame en tout cas l’année avec les lauriers d’une invitation de prestige auprès du très couru Eurosonic, aux Pays-Bas, «le festival des festivals», réputé pour constituer un vivier de nouvelles tendances et le réservoir où les programmateurs de toute l’Europe viennent faire leurs courses. L’année nouvelle présente aussi une belle offre live dans les salles et festivals romands, pour les musiciens du cru, dont plusieurs s’imposent comme têtes d’affiche de leur soirée. L’Eurosonic, tout d’abord: depuis 1986, le festival de Groningue est devenu une plaque tournante hivernale où, durant trois jours, des centaines de concerts investissent les scènes de la ville universitaire. Chaque année, un pays est invité d’honneur: la Suisse sera celui de la 34e édition, du 15 au 18 janvier. En charge de promouvoir la scène nationale à l’étranger, Swiss Music Export a coché les noms de 22 artistes envoyés en terres hollandaises pour se présenter à un public largement composé de professionnels. Parmi ces musiciens, un tiers de romands reflètent les grandes lignes des tendances locales, avec un rap sous-représenté malgré sa prééminence sous les préaux et dans les listes de streaming des plus jeunes auditeurs.

Métissage des styles

La carte diplomatique autant que l’esprit du temps veulent que l’on encourage le métissage des styles: Groningue pourra ainsi remuer au funk de L’Éclair, s’égarer dans la transe electro de La Colère, groover sur la soul afro de Muthoni Drummer Queen, se frotter aux éclats rock d’Emilie Zoé, tester le dub d’Amami et le rap old school de KT Gorique, enfin se noyer dans la distorsion tortueuse de Coilguns, quartette de metal hardcore qui a visité tout ce que l’Europe compte de squats avant, ironie de l’histoire, de revenir aux Pays-Bas en qualité d’ambassadeurs de la précision helvétique. Parmi les VRP venus d’outre-Sarine, Sophie Hunger fera le déplacement en vedette déjà affirmée, devant Camilla Sparksss. Cornaqué par l’ancien manager de Stephan Eicher, vendu comme la nouvelle sensation vocale helvétique – premier album en janvier – Marius Bear aura beaucoup à gagner dans cette foire aux professionnels.

Pour qui ne voudrait s’offrir un week-end néerlandais, la rentrée romande permet de ne pas désespérer du départ des mages. Les clubs et les salles reflètent dans leur offre qu’un artiste local n’est plus un prétexte ou une première partie obligée. Emilie Zoé est attendue à Beausobre (7 fév.), Coilguns au foisonnant festival Antigel (2 fév.), avec Mich Gerber, The Yelins ou encore La Colère. À Lausanne, Le Bourg en particulier présente en janvier une affiche généreuse en musiciens du cru, avec en point d’orgue stellaire l’HEMU lausannoise qui reprend «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd (14 jan.). Au bout du lac, c’est Urgence Disk, à l’Usine, qui anime ce premier mois de l’année avec pas moins de seize groupes suisses, dont les Genevois Superstoner (6 jan.).

Collaboration: Fabrice Gottraux

www.esns.nl