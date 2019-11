Le moustique, ce serial killer, se dévoile

On le qualifie de serial killer. Un titre mérité: il provoque chaque année quelque 750'000 morts. Cela alors qu’il ne mesure que cinq millimètres. Ce décimeur minuscule, c’est le moustique. L’une de ses espèces, le moustique tigre, est capable de transmettre une vingtaine de maladies, dont la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Des affections qui peuvent, dans certains cas, entraîner des complications sévères.

Longtemps cantonné aux régions tropicales, le moustique tigre a été repéré à Genève il y a un mois. Faut-il s’en inquiéter? La Fondation Pasteur Suisse, antenne de l’Institut éponyme et centre de recherche biomédicale français, organisait jeudi soir une conférence sur l’insecte. Entretien avec ses intervenants sur ce dangereux mais nécessaire mal-aimé.

Avancée lente en Suisse

Le moustique tigre a pris ses quartiers en Suisse en 2003, au Tessin. Depuis qu’il a été repéré à Genève fin septembre, les autorités appellent la population à limiter les sites de ponte favorables comme des soucoupes ou tout autre objet pouvant contenir de petites quantités d’eau. Vigilance donc, mais pas de psychose. Pour contaminer, il faut que l’Aedes albopictus pique au préalable un malade dans la courte période où il est contagieux. Or, les affections comme le virus Zika ne sont pas en circulation sous nos latitudes. Ainsi, en l’absence de foyers de maladies, la piqûre n’entraîne pas de risque particulier.

Mais pour combien de temps? La France fait face à des cas autochtones de dengue et de chikungunya depuis 2010 et de virus Zika depuis cet été. Soit des personnes qui ont développé ces maladies sans avoir quitté le pays. Doit-on craindre des épidémies? Anna-Bella Failloux, spécialiste des moustiques à l’Institut Pasteur, se veut rassurante. «Le risque existe mais nous avons, en Europe, un environnement relativement sain. Si les moustiques venaient à proliférer, nous aurions les moyens de les juguler.» Il faut néanmoins faire preuve d’une surveillance accrue, souligne Steve Cole, directeur de l’Institut Pasteur. «Une fois qu’il existe un «pool» pathogène important de virus, les risques de contamination augmentent.»

En Suisse, la progression du moustique tigre est beaucoup moins rapide qu’en France où les premiers spécimens ont été observés en 2004; aujourd’hui, le moustique tigre a infesté les deux tiers du pays... Plusieurs facteurs expliquent cette différence de rythme, relève Anna-Bella Failloux. La densité de population, plus importante, ainsi que sa diversité «avec des ressortissants des territoires d’outre-mer. Chaque année, on dénombre des centaines de cas importés au retour de vacances.»

Fruit de la mondialisation

L’offensive du moustique tigre est le fruit de la mondialisation et du réchauffement climatique. Le commerce international et la multiplication des voyages sont autant de possibilités d’incursion pour celui qui se fait passager clandestin dans les bus, trains ou voitures. Il parcourt ainsi, lui qui ne vole pas plus de 150 mètres seul, des centaines de kilomètres. Steve Cole ajoute qu’il peut s’installer dans de nouvelles zones, auparavant fraîches, désormais tempérées. «Et grâce aux hivers plus doux, les larves survivent mieux.» Le réchauffement agit aussi comme un accélérateur. Plus il fait chaud, plus vite l’insecte devient adulte. Plus la température est élevée, plus la vitesse de multiplication du virus dans son organisme augmente.

Face à cette prolifération, et les morts dans son sillage, la tentation est à l’éradication. Un pari risqué selon l’écrivain Erik Orsenna, membre de l’Académie française, qui a publié en 2017 «Géopolitique du moustique», un précis de vulgarisation sur la mondialisation de la santé. L’auteur rappelle combien cet insecte contribue à l’équilibre de l’écosystème. «C’est un maillon de la chaîne alimentaire, une source de nourriture pour les poissons, les oiseaux, les batraciens. C’est également un pollinisateur.»

Et de relever que la nature est un système extraordinairement complexe qui déteste le vide. «Si le moustique tigre disparaît, les virus trouveront un nouvel hôte ou bien l’insecte s’adaptera. En un siècle, l’espèce humaine voit passer quatre générations, les moustiques 700 à 800! Autant d’occasions d’évoluer... Les humains n’ont pas le monopole du vivant. Alors mieux vaut tenter de contrôler les moustiques plutôt que de les détruire.»

Un moustique OGM

Comment? En sensibilisant davantage la population, afin de réduire les sites de ponte favorables. Dans les régions déjà infestées, la lutte passe aussi par des moyens plus invasifs. Des moyens chimiques - avec des insecticides toujours plus puissants pour venir à bout de certaines espèces qui ont développé une résistance - ou biologiques, avec le lâcher de prédateurs naturels dans les eaux stagnantes. Des moyens génétiques aussi. On a ainsi exacerbé le système immunitaire du moustique tigre en lui inoculant une bactérie afin qu’à peine ingéré, le virus soit détruit. «Cela a déjà été expérimenté en Australie, au Mexique, à Taïwan et semble fonctionner, mais on se demande jusqu’à quand. Le virus va probablement évoluer.»

Stériliser les mâles

La stérilisation des mâles est aussi utilisée, à La Réunion notamment. «Le problème est que ces mâles sont moins performants et compétitifs que les «sains», note Anna-Bella Failloux. On fabrique aussi des moustiques dépendants aux antibiotiques, actuellement en test au Brésil contre le virus Zika, dont la descendance sera privée de substances et mourra.

L’Europe n’a pas encore connu de lâcher d’insectes transgéniques, «la réglementation européenne interdit les organismes génétiquement modifiés». À jouer aux apprentis sorciers, ne risque-t-on pas de créer de nouvelles espèces de moustiques, encore plus dangereuses? «Plus de 750000 morts par an sont liées au moustique, rappelle l’entomologiste. Si on ne peut pas proposer de vaccin ni de traitement, il faut pouvoir intervenir en amont.»