Motard tué à Vernier: une aînée face à la justice

La vitesse «folle» d’un motard, une manœuvre «hésitante» d’une retraitée et une collision fatale. Dans un Palais de justice qui sonne creux, vidé de la plupart de ses audiences en raison de la pandémie, le Tribunal de police jugeait mardi matin une femme âgée de 83 ans.

Dispensée de se présenter pour des raisons de santé, elle était au volant de son Audi en mai 2014 sur la route du Nant-d’Avril. Elle rentrait d’un concert, il était 19 heures et trois minutes. Quelques secondes plus tôt, sur la route de Vernier, une interdiction de tourner à droite la surprend et l’empêche de descendre en direction de la Ville. Alors, après s’être engagée dans le sens opposé, elle repère une station de lavage, entame une manœuvre qui doit lui permettre de se remettre dans le bon sens. Pour cela, il faut s’engager sur la voie d’entrée de la station, s’arrêter, actionner la marche arrière, faire quelques mètres sur le trottoir puis franchir deux fois deux voies parmi les plus fréquentées du canton.

Le Parquet avait classé

La retraitée roule à une vitesse évaluée entre 18 et 19 km/h par les experts quand le motard la percute. Lui, jeune père de famille, circulait à une vitesse autrement plus élevée en direction de Satigny. «Au point de choc, après une décélération de quarante mètres, sa vitesse était comprise entre 133 et 136 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h», détaille la procureure Rita Sethi-Karam. La victime, père d’une petite fille, était âgée de 33 ans.

Mardi, en l’absence de la conductrice, il n’y avait qu’une mère, un frère et une compagne pour dire leur douleur d’avoir perdu un proche. Chacun termine sa prise de parole par les mêmes mots: «Que justice soit faite.»

Pour l’heure, cette justice sur laquelle ils placent leurs espoirs ne leur a pas donné les réponses attendues. Dans un premier temps, le Ministère public avait même classé la procédure, considérant que la manœuvre de la retraitée était licite, que cette dernière s’était engagée lentement sur la chaussée et que donc, seule la vitesse du motard se trouvait à l’origine de l’accident. Mais la Cour de justice a rejeté cette décision, ordonnant qu’une enquête détermine la visibilité de l’un et l’autre.

Enfin, un élément central a son importance dans ce dossier: la conductrice suivait un traitement médical au moment de l’accident. Le 25 mai 2014, à midi, soit sept heures avant la collision, elle avait pris un médicament à base de codéine. Pour la famille du motocycliste, «elle n’aurait jamais dû conduire».

Cette question-là, la procureure ne l’a pas totalement évacuée. C’est pourquoi elle a demandé à la présidente du Tribunal de police de retenir une légère violation à la loi sur la circulation au terme de son réquisitoire. Mais la démarche se révèle symbolique eu égard à la lourdeur des conséquences. Sur le fond, c’est bien un acquittement partiel qu’a requis Rita Sethi-Karam. «Rien de ce qu’elle a fait n’était illégal, résume la représentante du Ministère public. La manœuvre était licite et elle s’est engagée doucement sur la chaussée.» En revanche, sans sa vitesse «folle» – vitesse qualifiée de délit de chauffard – «le motard aurait eu le temps de s’arrêter».

Joutes de pénalistes

Douloureuse, complexe, cette affaire est aussi une bataille d’avocats à coups d’expertises et de rapports techniques. Mardi, Mes Timothée Bauer et Alain De Mitri, avocats des proches du motard, avaient pour mission de convaincre la juge que la conductrice avait commis «cinq fautes». Entre le refus de céder la priorité, l’absence de clignotant et la conduite sous médicament notamment, «il aurait suffi qu’une seule de ces fautes ne soit pas commise par la conductrice pour éviter le drame», soutient le premier. Le second s’appuie sur les images vidéo de l’accident pour parvenir à la conclusion que sa manœuvre était «périlleuse, inappropriée et interdite». Tous deux ont plaidé l’homicide par négligence.

La défense réplique. Me Robert Assaël, d’abord, brandit les attestations délivrées par un médecin. La dernière date de deux mois avant les faits et atteste de l’aptitude à conduire de la retraitée. La codéine? «Son effet dure entre quatre et six heures. Or, elle était au volant sept heures plus tard. Et une éventuelle altération de la capacité de conduire n’est pas démontrée.» À l’aide d’un raisonnement clinique, Me Daniel Kinzer embraye. Quand la conductrice a jeté un œil sur la chaussée, la route était libre, selon lui. «La moto se trouvait trop loin. La conductrice ne pouvait pas prévoir qu’elle roulait si vite», dit-il en demandant l’acquittement complet de sa cliente.

Cette femme, aujourd’hui âgée de 83 ans, tout comme les proches du motard décédé, devra attendre une semaine pour connaître la décision du tribunal. Verdict mardi prochain.