Montagnes de tampons et de shampooing pour le Samedi du partage au féminin

Un flot ininterrompu de sacs Ikea, de cabas papier et plastique. Des montagnes de tampons et de serviettes hygiéniques, un feu d’artifices de vernis à ongles, des vagues de produits de douche, de déodorants, de crèmes pour le corps. Des ballets de mains hyperactives. Une salle saturée d’effluves de café entrecoupées de senteurs de bain, d’espagnol et d’italien, de bonne humeur et d’efficacité. Ce samedi midi, le réfectoire du centre d’hébergement de nuit de l’Armée du Salut, au chemin Galiffe, s’est transformé en fourmillante gare de triage. L’association Femmes à bord (F.A.B) organisait une collecte de produits d’hygiène et de beauté pour les femmes en situation de précarité.

Les Genevois ont massivement répondu à l’appel de ce samedi du Partage au féminin. La récolte, colossale, a submergé les modestes ambitions de la petite association. Autant de générosité, ça réjouit, même si c’était presque un peu lourd à porter pour les bras bénévoles. Jusque dans la nuit, les voitures des copains et des parents enchaîneront les aller-retours entre Galiffe et des lieux de stockage improvisés, dénichés dans l’urgence.

Armada féminine à la gare de triage et donateurs éclectiques

Dès 12h, les initiatrice Claudia, Sara, Amalia et Savita comprennent qu’il va falloir s’organiser vite et bien: le collectif pâquisard Folles de rage, qui a installé un point de collecte au Qafé Guidoline, débarque avec une septantaine de sacs. La quinzaine de bénévoles s’active, vide des sacs pour en remplir d’autres, trie par produits. Sac à shampooing, sac à déodorants, sac à tampons, sac à sacs.

Les arrivages s’enchaînent, aux bras de donatrices, de quelques conjoints accompagnateurs, de mères et filles, de jeunes et de seniors. Profils éclectiques mais élan de solidarité identique. Lisa a fait le tour des groupes Whats app et du voisinage pour rassembler des produits. Andreas, casque de moto sous le bras, est passé au «bio et sans contenant» avec sa copine, il vient donner les désormais indésirables. Julie est «en ménopause anticipée», Tania s’est mise à la cup et est trop contente de donner ses stocks de tampons «achetés en gros lorsqu’ils étaient soldés». Et de lancer aux organisatrices un sincère «merci pour ce que vous faites». On donne pour débarrasser, mais surtout pour aider. «Mon mari m’offrait toujours des choses de qualité, raconte cette élégante grand-mère, paupières fardées de bleu ciel. On est beaucoup à avoir tout, et plus encore. Ici, ce n’est pas le cas et je sais que ces choses vont profiter à quelqu’un qui en a vraiment besoin.»

Diversité des profils, aussi, parmi les appointés au tri. Des membres d’associations, des amis, des femmes qui fréquentent Galiffe. Et «Pilou», unique représentant masculin. Impliqué dans le monde associatif, il est venu avec sa copine Camille, du collectif Folles de rage. «Cette récolte est nécessaire. Lors des actions de la banque alimentaire, les produits d’hygiène sont rares, il y a un manque à combler.» Toute la semaine, le couple a vidé le point de récolte au Guidoline, «jusqu’à trois fois par jour parfois. On a stocké chez nous, ça remplissait la moitié du salon!»

Lieux d'accueil trop masculins

C’est Claudia, travailleuse sociale de 27 ans, qui a posé les premiers jalons de cette action de récolte. Lors d’un stage, elle se rend compte que les femmes précarisées n’osent pas toujours pousser la porte des lieux d’accueil. «Aux petits-déjeuners du Bateau Genève par exemple, on comptait entre 150 et 200 hommes pour six femmes… Dans les lieux d’accueil, qui sont essentiellement masculins, les femmes ne sont pas à l’aise, elles ont peur d’être importunées, voire harcelées et craignent les violences.» Il existe bien des espaces d’accueil de nuit réservés aux femmes, relève Savita, «mais la journée, c’est dehors...» Alors on se replie dans les centres commerciaux, les gares, «elles s'apprêtent pour devenir invisibles...», résume Sara, travailleuse sociale.

A cela s’ajoute que les spécificités féminines ne sont pas toujours prises en compte dans les lieux d’accueil. «Ils donnent des produits d’hygiènes, certes, continue Amalia, travailleuse sociale. Mais face à dix hommes qui demandent une brosse à dent, on n’est pas à l’aise pour demander des tampons…»

Solidarité et répit autour d'un repas et d'une manucure

Face à ce constat, les quatre jeunes femmes ont créé l’association Femmes à bord. Grâce à l’Armée du Salut qui leur offre un local à Galiffe, elles peuvent ouvrir un accueil 100% féminin le lundi et le vendredi de 10h30 à 16h. On peut y cuisiner, se doucher, recevoir un kit d’hygiène. Une soixantaine de femmes ont franchi le seuil depuis septembre, une quinzaine sont présentes à chaque accueil.

Au confort matériel s’ajoute du réconfort. «Une solidarité se noue, raconte Sara, travailleuse sociale. Parfois, elles arrivent seules et repartent à deux.» Un lieu où on peut baisser la garde. «On leur offre un moment de répit, continue-t-elle. Dans la rue, dans les lieux d’accueil, elles doivent sans cesse activer des mécanismes de défense.» Un temps, aussi, pour retrouver un peu de féminité. Une coiffeuse de temps en temps mais surtout, des séances manucures avec les travailleuses sociales. «Elles sont tellement contentes d’avoir quelqu’un qui prend soin d’elles». Un canal, enfin, de prévention et d’information sur les autres adresses de soutien. Fatou, cheffe de triage improvisée pour la collecte, est une habituée des lieux. La Sénégalaise dort depuis un mois et demi au Sleep-in de la Roseraie. «Ici, à Galiffe, c’est magnifique. On fait de belles rencontres, on est entre nous. On peut cuisinier, j’adore, et se sentir jolie, c’est important. Même moi qui travaille, je prends parfois quelques produits d’hygiène ici, parce que sinon c’est très cher.»

Les quatre organisatrices ont pour ambition d’étendre l’accueil à Galiffe, d’organiser des activités et des sorties, de gagner des adhérents. Mais le défi, dans l’immédiat, c’est de trouver encore quelques espaces de stockage pour accueillir l’élan géant de générosité… Plus d’information sur Facebook «Association F.A.B» et à l'adresse association.femmesabord@gmail.com.