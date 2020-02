Le monde des transports oscille entre inquiétude et normalité

«Bien sûr que les collègues sont inquiets!» Président du syndicat SEV-TPG, Vincent Leggiero résume ainsi l’état d’esprit des conducteurs, un métier hautement exposé aux contacts avec le public, alors que Genève vient de connaître son premier cas de coronavirus et s’apprête à accueillir le Salon de l’auto, «un brassage international», selon les termes du syndicaliste, qui mobilisera de nombreux bus. «La direction des TPG a répondu à nos demandes, poursuit-il, mais nous aurions souhaité des mesures plus fortes!» Dans un message à ses affiliés, le syndicat dit attendre de l’opérateur d’affronter la situation «sans panique ni minimisation du problème».

Les TPG, eux, disent se tenir prêts, en fonction des directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et en coordination avec les autorités genevoises, qui ont activé partiellement mercredi le plan ORCA (organisation des secours en cas de catastrophe). «Ils se tiennent prêts à agir si cela devait s’avérer nécessaire», assure François Mutter, porte-parole. Pour l’heure, aucune mesure particulière n’est prise à l’égard des usagers, alors que le personnel s’est vu encore rappeler jeudi les consignes de prudence de l’OFSP. Pour le reste, «du matériel de protection est stocké et des mesures spécifiques peuvent être enclenchées, détaille-t-il. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la gestion du Salon de l’automobile.»

Sur le Léman Express, rien de particulier n’est signalé: le personnel des deux pays s’est vu rappeler les consignes sanitaires, très semblables, données par leurs Ministères de la santé respectifs. Aux CFF, une distribution de désinfectant est prévue à l’intention des collaborateurs. Par précaution, les contrôleurs ne prennent plus en main les cartes d’abonnement des passagers, ils se contentent d’approcher leur scanner du sésame. L’opérateur rappelle qu’aucune consigne officielle n’a été donnée de renoncer aux voyages transfrontaliers.

À Genève Aéroport, on dit se plier aux consignes officielles. «Si des mesures particulières devaient être prises, elles émaneraient de l’OFSP et des autorités cantonales», explique Madeleine von Holzen, au nom de l’institution. Pour ce qui est des vols avec la Chine, leur fréquence a été réduite à un aller-retour hebdomadaire au lieu de trois, le samedi, en raison d’une demande insuffisante. Les passagers en partance de Pékin subissent un contrôle poussé au départ, remplissent à bord une fiche assurant leur traçabilité à destination puis reçoivent une simple information à Cointrin. Et si Berne devait ordonner la pose de portails capables de détecter la fièvre, un tel matériel existe-t-il à Genève? L’Aéroport ne se prononce pas sur l’hypothèse.