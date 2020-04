Le monde politique genevois est sous le choc suite au décès de Rolin Wavre

La «Tribune de Genève» a appris le décès du député PLR Rolin Wavre, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 56 ans.

La nouvelle a secoué le monde politique genevois ainsi que ceux qui ont côtoyé cet homme, loué par tous pour son humanité. Très ému, le président du PLR, Bertrand Reich, évoque une tristesse infinie. «C’était quelqu’un d’extrêmement engagé dans tout ce qu’il faisait. Il recherchait toujours un sens et une cohérence dans toutes ses activités. Lorsque je vois le nombre de messages que je reçois de personnes issues de tous les bords politiques, je réalise qu’il va beaucoup manquer à Genève.»

Secrétaire général du Parti radical genevois (devenu le PLR en 2010) entre 2007 et 2012, Rolin Wavre avait rejoint le Grand Conseil en 2018. Également conseiller municipal à Pregny-Chambésy, vice-président de Pro Vélo Suisse et membre du comité de Pro Vélo Genève, ce cycliste convaincu était considéré comme un PLR atypique. «Il était souvent en avance sur son temps, indique le conseiller municipal vert de la Ville de Genève Alfonso Gomez, président de la section genevoise de Pro Vélo. Il était convaincu de l’importance de la mobilité douce, mais était conscient qu’il fallait procéder pas à pas pour changer les mentalités.»

L’écologiste souligne également l’ouverture d’esprit du disparu: «Il osait se poser des questions et était toujours preneur d’idées nouvelles. Il n’a pas hésité à remettre en cause l’extension souterraine de la gare Cornavin, lui préférant la variante qui consistait à réaliser une boucle ferroviaire et construire une gare plus importante à Cointrin. Il avait une curiosité remarquable. C’était quelqu’un de chaleureux, ouvert, accueillant. Une belle personnalité. C’est une grande perte pour Pro Vélo et pour Genève car il a toujours fait preuve de beaucoup d’intérêt et de passion pour sa cité.»

Ouverture d’esprit

Né en 1963, Rolin Wavre était marié et père de deux filles. Après avoir obtenu son diplôme de droit à l’Université de Neuchâtel, il rejoint le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), pour lequel il travaille pendant dix-sept ans comme responsable terrain, dont huit ans comme chef de délégation. Ses missions l’ont mené au Liban, à Gaza, au Koweït, en Tchétchénie, en Colombie, au Rwanda, en Syrie et en Asie centrale. Il est engagé ensuite par l’Organisation mondiale contre la torture comme directeur des opérations. Depuis plusieurs années, ce passionné s’était lancé dans l’enseignement et travaillait pour l’International Management School of Geneva.

«Cet homme a un parcours de vie hors du commun, glisse le député Jean Romain. Il avait gardé de ses expériences dans l’humanitaire une grande sensibilité qui consistait à aller vers les autres et à essayer d’améliorer leur vie. Cette tendance humaniste était constitutive de sa personnalité. C’était un homme amical et cordial qui n’attaquait jamais personne, même lorsqu’il n’était pas d’accord. Il avait des adversaires mais pas d’ennemi.»

Grand sportif, Rolin Wavre était également engagé dans de nombreuses associations. Il était notamment président de la section genevoise de la Fédération romande des consommateurs (FRC) depuis 2013, président d’Écologie libérale depuis 2016 ou encore membre du Cercle du Grand Théâtre de Genève.

Calme et altruiste

«Il avait un réseau associatif et des centres d’intérêt qui ouvraient l’horizon. Humainement, il m’a beaucoup apporté», se souvient Pierre Maudet, très touché par le départ de celui qui fut son directeur de campagne lorsqu’il brigua la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. «Je garde de lui l’image d’un homme profondément altruiste qui portait une vraie attention aux autres, quel que soit leur milieu. Lorsqu’il avait la conviction qu’un combat valait la peine d’être mené, il y allait, même si le reste du monde était contre lui. Sa disparition est un grand choc pour le PLR et pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.»