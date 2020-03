Plus de la moitié des patients aux soins intensifs ont moins de 65 ans

Ce sont des chiffres provisoires, établis ce mercredi à 12h00, que le Service du médecin cantonal genevois vient de publier, via le compte Twitter ORCA et par communiqué. Et ces chiffres dépeignent, peu ou prou, la situation épidémiologique du canton de Genève face au Covid-19. Nous vous proposons ce qu'il faut retenir.

1. Situation générale

Le canton de Genève dénombre 1604 personnes dépistées positives, dont 258 (+ 20 par rapport à la veille) sont actuellement hospitalisées. Le nombre de décès s'élève à 20 (+3). 50 patients se trouvent aux soins intensifs, 48 d'entre eux sont intubés. Bonne nouvelle: 122 patients ont quitté le système hospitalier, soit 19 personnes en une journée.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

2. La moitié des personnes hospitalisées aux soins intensifs ont moins de 65 ans

Les autorités sanitaires publient (enfin) des données relatives à l'âge des personnes contaminées. 70% des personnes décédées du Covid-19 avaient plus de 80 ans. Par ailleurs, presque la moitié des patients aux soins intensifs (45%) sont âgés entre 65 et 80 ans. Enfin, la moitié des cas confirmés concerne des personnes ayant moins de 30 ans (47%).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

3. Trois nouveaux décès

Genève recense trois nouveaux décès, formellement liés au Covid-19. Cinq autres ne sont pas confirmés. Au total, 20 morts sont recensés dans le canton (en comptant les cinq décès «suspects», comprenez dans l'attente d'une autopsie).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

4. Hospitalisations en hausse

190 personnes sont actuellement hospitalisées (+14). Il y une semaine, le canton ne dénombrait que 78 personnes hospitalisées.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

5. Toujours plus de cas confirmés

Selon un décompte provisoire établi à 12h00 ce mercredi, le canton recense 6 nouveaux cas. Rappelons que, en l'absence de dépistage systématique, ces données ont relativement peu de valeur.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Cliquez sur l'image pour l'agrandir