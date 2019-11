Comment la mobilité façonne les Trois-Chêne

Dans moins de trois semaines, le CEVA, trait d’union ferroviaire entre Genève et la Haute-Savoie, sera inauguré après huit ans de travaux. Le réseau du Léman Express va bouleverser les habitudes de mobilité de part et d’autre de la frontière, en particulier dans la région des Trois-Chêne, point de passage important du trafic transfrontalier. L’arrivée prochaine du CEVA et de tout ce qui va avec change déjà le visage des communes de Thônex, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries. Cette évolution sera le sujet du prochain Café Tribune, organisé ce jeudi par la «Tribune de Genève», à Chêne-Bourg, sur le thème «Trois-Chêne, carrefour des nouvelles mobilités».

On attend du CEVA une diminution du trafic automobile de 12%. De quoi résorber les bouchons aux heures de pointe sur la route Blanche et sur la route de Chêne, avec l’aide de la voie réservée au covoiturage à la douane de Thônex-Vallard? Le CEVA, ce sont aussi des gares autour desquelles se développe une nouvelle dynamique, comme à Chêne-Bourg, avec la construction de la tour Opale et la mise en place de nouveaux plans de circulation. Le Léman Express va également modifier le réseau de bus des TPG dans la région. En parallèle, on va par ailleurs inaugurer la ligne de tram 17 jusqu’à Annemasse.

Quant à la Voie verte, entrée en service au début de 2018 sur une partie du tracé de la ligne ferroviaire, son succès s’accompagne déjà de polémiques sur la difficile cohabitation entre piétons et cyclistes ou entre vélos traditionnels et vélos électriques. Sans parler des passerelles en bois qui deviennent des patinoires quand il gèle.