Mobilisée aux HUG, elle travaille sur les tests du virus

Sérologie, frottis, analyse et Covid-19: ce sont aujourd’hui des mots du quotidien pour Léna Mazza. La jeune femme, en dernière année d’études de médecine, a été mobilisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Elle travaille en recherche au laboratoire de virologie de l’Hôpital. «C’est particulièrement intéressant d’étudier le virus sous son aspect fondamental, explique la future médecin. Ce virus est inédit, il y a donc une multitude de recherches à mener.»

Sous la direction du professeur Laurent Kaiser, Léna étudie la validité des tests sérologiques du Covid-19. Ceux-ci visent à déterminer l’absence ou la présence d’anticorps contre le virus dans le sang, ce qui évalue si la personne a été infectée. Par cette méthode, les HUG ont ainsi pu estimer qu’à la mi-avril, 5,5% de la population du canton de Genève, soit 27000 personnes, avait été exposée au SARS-CoV-2.

Léna étudie également l’efficacité des différentes méthodes de frottis. «L’idée consistait à tester les frottis dans la bouche, les lavages du nez, afin de trouver une alternative aux frottis nasaux si nous étions amenés à manquer de matériel, ce qui au final n’a pas été le cas.» La Genevoise de 25ans a également créé une vidéo explicative destinée aux collaborateurs médicaux des HUG montrant la marche à suivre pour effectuer les frottis nasaux sur les patients.

La jeune femme souhaite se spécialiser en infectiologie pédiatrique: «L’étude des affections dues à des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites représente l’interface entre la biologie et la médecine, deux matières qui me passionnent. Quant aux enfants, ils sont spontanés, combatifs et ont une incroyable capacité de rémission!» Avant d’être appelée en renfort à Genève, Léna se trouvait au Cameroun, où elle effectuait un stage dans un hôpital pédiatrique de Yaoundé. Parallèlement à la médecine, elle enseigne le plongeon à Genève.

Après son examen de fin d’études, Léna commencera son internat de médecine en pédiatrie à Morges. Elle compte ensuite effectuer un doctorat en bactériologie. En attendant, elle continue son travail au sein de l’équipe de recherche des HUG, qui vient d’entamer une nouvelle étude clinique pour comprendre l’évolution globale du virus.