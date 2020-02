Le militant pro-climat condamné pour la peinture sur le Credit Suisse

L'urgence climatique attendra. Et peu importe si la peinture était effaçable. Nicolas, jeune militant proclimat de 23 ans a été condamné à une peine de 10 jours-amendes, à 30 francs le jour, pour dommages à la propriété.

La propriété, c'est celle de Credit Suisse, au passage de la monnaie. Le 13 octobre 2018, en marge de la marche pour le climat dans les rue de Genève, Nicolas et d'autres militants ont peint des mains rouges sur les murs de la banque et collé des pages du rapport du GIEC. Objectif: dénoncer les investissement «massifs» de Credit Suisse dans les énergies fossiles. Si ce cas peut être mis en parallèle avec celui de la partie de tennis dans les locaux de la banque à Lausanne – en janvier, les 12 militants ont été acquittés par un juge vaudois en première instance – il diffère dans la mesure où la partie plaignante a porté plainte pour des dégâts matériels.

Quant à la défense, elle plaidait l’état de nécessité licite, à savoir un article du Code pénal prévoyant que «quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants».

Mais surtout, Me Laïla Batou dénonçait les investissements de la finance helvétique, et particulièrement de Credit Suisse, dans les énergies fossiles et donc, dans le réchauffement climatique.

Avec le jugement rendu par Tribunal de police genevois, Nicolas est donc condamné à payer les 2253 occasionnés pour le nettoyage de la façade et le remplacement de plaques en inox.

Développement suit.