Migrante et diplômée: le défi de l’emploi

«Je suis au carrefour de plusieurs facteurs discriminants: je suis une femme, je suis Noire et je suis qualifiée. Ce qui devrait plutôt être un atout devient un handicap.» Brigitte est titulaire d’une licence en pédagogie appliquée obtenue en République démocratique du Congo. À son arrivée à Genève, en 1993, son diplôme n’est pas reconnu. Si l’obtention d’une licence en étude de développement, avec spécialisation en management urbain à l’Université de Genève, lui a permis d’effectuer des missions dans le milieu associatif, elle reste à la recherche d’un emploi stable.

Dans le cadre du 17e Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) et de la Journée mondiale des réfugiés de l’ONU, la Haute École de travail social de Genève a organisé ce jeudi la visite de l’association Découvrir, qui œuvre depuis 2007 pour l’insertion professionnelle des femmes migrantes qualifiées en situation régulière.

Errance professionnelle

La difficulté à faire reconnaître les diplômes acquis à l’étranger et la longue traversée du désert qui suit l’arrivée à Genève précarisent ces femmes qui doivent tout réapprendre dans une culture qu’elles découvrent.

Nasreen Masroor et sa famille arrivent à Genève en 2012, après avoir fui l’Afghanistan où ils subissaient pressions et menaces de mort: «J’ai décidé de demander l’asile en Suisse en 2014. J’avais peur pour mes enfants, je n’avais plus confiance en moi.» Titulaire d’un master en sciences politiques, elle était responsable des relations publiques dans un institut de formation en informatique.

Après avoir appris le français, elle est orientée par l’Hopice général vers l’association Découvrir, qui l’épaule dans la reconnaissance de son diplôme: «Mon master en science politique, obtenu en Inde, a pu être reconnu. La valorisation de mes compétences m’a redonné confiance.» En 2018, elle bénéficie du programme Stage Femme de la Ville de Genève, grâce auquel elle intègre la direction du secrétariat général.

Convaincue par ses compétences, sa responsable Kim Mounier œuvre pour l’obtention d’un contrat d’auxiliaire pour six mois supplémentaires: «Humainement, son expérience et son parcours nous apportent beaucoup, elle a énormément de compétences et cela doit être valorisé.» Collaboratrice administrative, elle est la première femme titulaire d’un permis F à obtenir un contrat à durée déterminé à la Ville de Genève.

La force du partenariat

«Le savoir-faire des professionnelles de l’association Découvrir permet de répondre aux besoins des femmes qualifiées, afin de les aider à s’insérer professionnellement et à poursuivre leur parcours d’intégration. Par ailleurs, cette prise en charge permet de lutter activement contre la déqualification de ces femmes», affirme Nicolas Roguet, délégué du Bureau d’intégration des étrangers. Pour ce faire, l’association a développé une série de dispositifs qui aident à l’ancrage professionnel: la reconnaissance des diplômes, l’établissement d’un CV, la mise en valeur des compétences, l’insertion dans un système de réseautage et la gestion d’un compte LinkedIn. Ces stratégies sont développées dans le programme Proacte, module phare de l’association qui a permis au quart des participantes en 2018 (soit 140 personnes) de trouver un emploi (voir l’infographie ci-dessous).

La symbiose entre les différents acteurs de l’intégration est au cœur du succès de Découvrir. Sarah Gamblin, chargée de communication, souhaite «systématiser les liens de communication entre les institutions étatiques et le tissu associatif genevois. Nous sommes complémentaires et la synergie entre notre association, la Ville et le Canton renforcent l’efficacité de nos prestations.»

Depuis 2018, l’association développe également le Plan action entreprise qui vise à établir des partenariats solides avec des entreprises genevoises: «Nous répondons à une demande des employeurs, qui cherchent à investir dans l’action sociale et solidaire. Nous organisons des ateliers et des conférences dans le but de repenser les processus de recrutement et prendre en compte les compétences des femmes que nous accompagnons. De plus, nous mettons en place des actions de recrutements qualitatifs, dans l’idée de favoriser une plus grande mixité et diversité au sein des entreprises», clame Sarah Gamblin.

Rocio Restrepo, fondatrice et directrice de l’association, insiste sur le rôle fondamental de celles-ci dans l’intégration des travailleuses étrangères: «Elles doivent être des actrices intervenant dans le processus d’intégration, au même titre que l’État et le tissu associatif.» Si Nasreen Masroor a obtenu un emploi à durée déterminée, Brigitte est toujours accompagnée par l’association. Néanmoins, toutes deux espèrent un poste fixe pour s’assurer un avenir sûr et une intégration durable, loin de la précarité.

(TDG)