Le miel coule à flots, loin du coronavirus

Ce n’est pas le moment de les oublier. Les éleveurs d’abeilles font eux aussi l’actualité. Elle connaît ses pics, ses prévisions, ses secrets bien gardés. Surtout, cette année, elle n’a que des bonnes nouvelles à annoncer.

On se précipite à la source de cette agence providentielle et l’on tombe sur un apiculteur de bonne taille prêt à partager, visite commentée à l’appui, une récolte printanière – édition 2020 – d’une générosité indiscutable.

Ce qui se discute, en revanche, on y viendra, c’est de savoir s’il existe un lien de cause à effet entre le miel qui coule à flots et le coronavirus qui confine en dépolluant l’atmosphère.

Abeilles irritées

D’abord la visite, pratique et commentée, avec voile et gestes barrières pour se protéger des butineuses, pas forcément contentes d’être importunées dans leur travail, l’humeur générale de la colonie dépendant, de surcroît, du temps. Pas de chance, ce mardi après-midi, le ciel au-dessus d’Anières est à l’orage.

On s’y rend après avoir révisé son vocabulaire. Deux mots utiles pour comprendre les manipulations à venir. D’abord la miellée, soit le nectar butiné ramené par les abeilles. Elle correspond si l’on veut au pic d’activité des essaims d’abeilles au cours duquel la production de miel est la plus intense. On est en plein dedans. D’où le recours à des «hausses» qui assurent la surélévation de la ruche en prévision de la récolte à venir. Sur le corps principal, on ajoute ainsi des étages supplémentaires composés de rayons vides faisant office de magasin à miel.

Du vide sommaire au plein raffiné. C’est impressionnant. Un cadre rempli de miel jusqu’à la dernière alvéole. Un délicat coup de peigne pour désoperculer en retirant la fine couche de cire et, déjà, le nectar doré se montre débordant. «Chaque hausse compte douze cadres. Ils sont tous comparables à celui que je viens de sortir», précise notre apiculteur en le tenant entre ses doigts gantés pour les besoins de l’image.

Il s’appelle Florencio Artigot, un jeune quinquagénaire tombé dans l’apiculture à 20 ans à peine. Trois décennies de pratique par passion, dans une clairière située non loin du vignoble aniérois. Une enclave assez idyllique dont on taira la localisation exacte, plantée au milieu des chênes et des noisetiers, entourée de pâturages, de vergers, bref d’une diversité de cultures qui doit faire dire aux abeilles présentes qu’elles bossent à la bonne adresse, sous la conduite détendue d’un employeur préférant les méthodes naturelles à l’enfumage.

La ruche Manhattan

Verdict sans appel, au goût agréable d’une tartine de miel du matin: «De ma vie d’apiculteur, je n’ai jamais vu pareille récolte», glisse notre interlocuteur, debout à côté de sa ruche amirale, baptisée Manhattan, en raison de sa hauteur inhabituelle. Il ajoute: «J’ai un confrère qui a ses ruches au bord de l’Hermance. Il me dit qu’il n’arrive pas à suivre, que c’est de la folie.»

Alors, faut-il remercier le coronavirus de cela, en considérant que ce retour forcé à la nature est propice à l’abeille, cet animal de rente, sentinelle de toutes nos dérives polluantes? «Je ne pense pas que la période actuelle soit un facteur déterminant, répond Florencio en retirant son voile. Certes, avec la circulation réduite, il y a moins d’abeilles qui viennent s’écraser sur les pare-brise, mais la raison a beaucoup plus à voir avec la météo. On sort d’un épisode de quarante jours d’ensoleillement avec un seul jour de bise. Les abeilles travaillent en extérieur, elles ne sont pas confinées. Elles n’ont pas dû lutter contre le vent pour passer d’un pistil à l’autre. Le soleil permet à la plante de produire du nectar. La fabrique tourne à plein régime.»

Le naturel reprend ses droits

En un mot comme en cent, le naturel reprend le dessus, indifférent au virus, cristallisant – c’est bien le seul verbe qui le rapproche du miel – les efforts ailleurs.

Le président de la Fédération genevoise des apiculteurs, Pascal Cretard, considère lui aussi qu’il n’y a aucun lien à faire avec la pandémie. «Le nectar était bien là, notamment dans les champs de colza, dont on a augmenté les surfaces depuis l’année dernière, tout en changeant les semences. La météo s’est alignée, corrigeant 2019, qui a été catastrophique, et 2018, qui a été juste correcte. Pour autant, cette miellée, certes très bonne, n’est pas exceptionnelle.»

Pascal Desjacques, inspecteur cantonal, est du même avis, la météo, favorable depuis l’automne dernier, est le levier principal de cette récolte précoce. «Début mai, et j’ai tout rentré, je n’avais jamais fini aussi tôt», reconnaît l’ancien pompier professionnel du SIS.

Ses successeurs, dans ce métier-là, sont sur la brèche: les ruches sont fortes, le déconfinement préparant la relève est spectaculaire chez les abeilles, la saison des essaims bat son plein.