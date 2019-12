Meyrin s'offre des vestiaires à 5,6 millions de francs

Le Meyrin FC est l’un des plus grands clubs de Suisse. C’est sans doute aussi l’un des plus chanceux. Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal de la Cité satellite a en effet décidé de lui offrir de nouveaux vestiaires. Mais pas n’importe lesquels. Le crédit de construction flirte avec les 5,6 millions de francs!

Abasourdis par cette dépense, plusieurs élus ont bien tenté de botter en touche. En vain. Mais les débats ont été nourris et ont divisé parfois au sein même des partis.

8000 heures d'entraînement par an

De quoi parle-t-on au juste? De la sixième étape d’un vaste programme de développement du centre sportif des Vergers. Les deux nouveaux bâtiments répondent au fort accroissement des clubs de la commune.

Quelques chiffres pour s’en persuader. Le Meyrin FC, c’est 35 équipes, près de 80 entraîneurs et moniteurs, et surtout 750 joueurs de 4 à 20 ans, pour 8000 heures d’entraînements chaque année. Ajoutez à cela un club de rugby qui comporte des équipes masculines et féminines. Certes, cela fait du monde.

Une mauvaise copie

Au sein du Municipal, on est conscient des besoins des clubs. Mais la note passe mal. Pour une fois, c’est un élu UDC, Émile Hubert, qui allume la mêche: «Ce projet est magnifique, mais trop cher. J’ai fait du foot durant trente ans, ce sport me tient à cœur, mais près de 6 millions pour des vestiaires, c’est exhorbitant! Je demande le renvoi en commission des travaux publics.»

Le groupe PLR saisit la balle au bond. «Au départ, le projet devait coûter 3 millions, relève Pierre Boccard. Puis l’administration a revu sa copie. Cette nouvelle copie est mauvaise, incohérente et irresponsable, on dilapide les deniers publics!»

Un renvoi en commission? «Pour quoi faire? se demande le Vert Maurice Amato. Nous allons économiser au mauvais endroit pour finir par voter un nouveau projet dans cinq ans, avec des prix dans le bâtiment qui auront explosé...»

L'Exécutif entre en jeu

Les conseillers administratifs entrent alors en jeu. L’écologiste Pierre-Alain Tschudi admet «qu’on aurait pu faire autrement, mais si on relance une étude, la note sera plus élevée».

Son collègue PDC Jean-Marc Devaud avoue avoir été lui aussi «très surpris du coût du projet. Reste que la situation économique a changé. Aujourd’hui, dans le gros œuvre, tout le monde est bourré de travail et ne veut plus construire à prix coûtant. Nous avons aussi des exigences en termes de qualité des matériaux, en accord avec le développement durable.»

Suspension de séance

Au sein des différents groupes politiques, le malaise est palpable. La Verte Claudine Murciano propose de suspendre la séance. Elle est acceptée à l’unanimité. Les discussions sont animées durant cette sorte de mi-temps.

Mais à la reprise, le problème du coût des infrastructures rejaillit de plus belle. Le PDC Francesco Falvo est néanmoins convaincu «qu’il faut aller de l’avant, parce que nous sommes victimes de notre succès. Il y a plus d’enfants qui font du sport, donc plus d’équipes...» La socialiste Élisa Dimopoulos relève, elle, que «construire bon marché, c’est payer bien plus cher plus tard».

Les coûts prennent l'ascenseur

Claudine Murciano détaille alors les diverses étapes de l’explosion des coûts, non sans prévenir d’emblée que ce projet «mériterait presque un carton jaune»! Puis elle enchaîne: «En juin 2016, la commission des sports préavisait favorablement les équipements futurs concernant les vestiaires dédiés au Meyrin FC et au club Rugby CERN Meyrin St-Genis. L’aménagement d’une buanderie, d’un local matériel ainsi que d’une salle de musculation mutualisée entre plusieurs clubs (basket, hockey, football et rugby) et la construction de locaux pour le service de l’environnement étaient devisés à environ 3,5 millions.»

Mais en janvier 2018, le projet se voit amputé du bâtiment pour le service de l’environnement. Celui-ci fera l’objet d’une autre délibération, acceptée en septembre dernier pour la coquette somme de 1,845 millions. Mais ce n’est qu’en 2019 que la facture des vestiaires passe de 3,5 à 5,6 millions.

Absence d'anticipation et de planification

Pour l’élue écologiste, «les causes du renchérissement sont dues à une absence d’anticipation et de planification qui a consisté dans un premier temps à rénover les vestiaires existants, qu’on aurait mieux fait de raser pour construire un seul bâtiment, ce qui aurait représenté une économie considérable.»

Roger Frauchiger (MCG) remarque que l’on pourrait peut-être «réduire la voilure en optant pour des matériaux de moins bonne qualité, mais cela engendrerait aussi du retard dans le projet. Et le club de foot a absolument besoin de ces nouveaux équipements. Donc, on est contraint d’accepter.»

C’est finalement ce que le Conseil municipal va faire. Un vote nominal qui laisse apparaître des positions opposées au sein même des partis, une première durant cette législature chez les Verts. Au coup de sifflet final, on dénombre 16 oui pour 8 non et 5 abstentions.