Meyrin revoit à la hausse l'indemnisation de ses conseillers administratifs

À Meyrin, le vote du budget donne toujours lieu à un marathon. Il a commencé mardi soir, mais les conseillers municipaux ne sont parvenus à traiter qu’une poignée des vingt amendements (dont seize déposés à la dernière minute).

Parmi eux, néanmoins, l’un a fait l’objet d’échanges nourris: l’augmentation des indemnités allouées au Conseil administratif. Pour la prochaine législature, elles s’élèveront à 438'017 francs annuels (à se répartir entre les trois magistrats), contre 328'174 francs l’an passé. Cette délibération a été attaquée par un amendement du PLR, visant à supprimer cette hausse.

Comparaison avec Carouge

Petite comparaison: à Carouge, la commune qui se rapproche le plus de Meyrin au nombre d’habitants (près de 23'000), 348'080 francs seront versés au Conseil administratif dès l’an prochain.

Meyrin (un peu plus de 25'000 âmes), elle, a connu un essor spectaculaire ces cinq dernières années (+23% d’habitants et +24% d’emplois notamment). Et il faut aussi noter que ses magistrats passeront d’un taux d’activité de 50% à 75%. À Carouge, il se situe à 60%. Vu sous cet angle, la somme des «salaires» versés dans ces deux communes est assez proche.

Pour un Exécutif de milice

Pas de quoi satisfaire le PLR meyrinois, qui n’est pas représenté au Conseil administratif, composé d’une Socialiste, d’un Vert et d’un PDC. «Passer à un taux d’activité de 75% n’est pas compatible avec un Exécutif de milice, auquel nous tenons, lance Pierre Boccard, candidat à l’Exécutif en 2020. Cette nouvelle rémunération est stratosphérique, cela correspond à celle d’un fonctionnaire bardé de diplômes. Pour le groupe PLR, accéder au Conseil administratif doit constituer une mise au service de la population, et pas un plan de carrière!»

«Un conseiller administratif n’est pas un fonctionnaire comme les autres, il est nommé à la suite d’un vote populaire, rétorque la Verte Esther Hartmann. Il s’agit donc d’un contrat à durée plus ou moins déterminée. Je relève aussi que nos magistrats travaillent actuellement au moins à 100% pour la Commune, et souvent le soir. Ils dirigent des services de plus en plus complexes.»

Un Conseil administratif à cinq?

Le PLR avance alors la possibilité d’adjoindre un secrétaire général à chaque conseiller administratif, même si cela reviendrait un peu plus cher, reconnaît Pierre Boccard.

Tobias Clerc (PDC) évoque une autre piste: «Nous sommes conscients de la surcharge de travail de nos magistrats et notre groupe soutiendra cette hausse d’activité à 75%, avec l’indemnité correspondante. Mais nous invitons les groupes à demander que dans les grandes communes, on instaure des conseils administratifs à cinq, comme cela se fait dans le canton de Vaud, par exemple. Ce qui pourrait permettre de réduire leur taux d’activité.» Mais cela impliquerait aussi de modifier la Constitution genevoise...

Amendement refusé

Le débat s’est poursuivi, avant que les conseillers administratifs Jean-Marc Devaud (PDC) et Pierre-Alain Tschudi (Verts), qui ne se représenteront pas en 2020, expliquent la lourdeur et la complexité de leur charge, les multiples représentations auprès du Canton, des autres communes et des fondations, les présences en commissions, etc.

Au final, les élus ont refusé l’amendement PLR par 19 non (PS, Verts, la majorité des PDC, 2 MCG et 2 UDC) contre 7 oui (dont tous les PLR) et 2 abstentions. Le traitement des autres amendements s’est poursuivi jusqu’à tard mercredi soir.