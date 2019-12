À Meyrin, le PDC tourne le dos au PLR et s'unit avec les Vert'libéraux

L'Entente PLR-PDC a vécu à Meyrin. Ce mercredi matin, les sections du Parti démocrate-chrétien et des Vert'libéraux ont déposé une liste commune en vue des élections au Conseil municipal du printemps prochain. Elle comportera 19 noms, soit 12 PDC et 7 Vert'libéraux.

«Au niveau communal, en effet, c'est la fin de l'Entente», confirme Laurent Tremblet candidat PDC au Conseil municipal ainsi qu'au Conseil administratif. «Cela fait quelques mois qu'il est devenu difficile de se parler avec les élus PLR. Avec cette nouvelle alliance, notre première idée est de renforcer le centre-droit, qui a toujours joué le rôle de décideur au sein du Conseil municipal de Meyrin. Dans ce contexte, je me réjouis de cette impulsion.»

De son côté, Pascal Seeger, fer de lance des Vert'libéraux et lui aussi candidat au Municipal et à l'Exécutif meyrinois, se félicite de cette union: «Notre section est ultrarécente, elle a été créée cet automne. Pour nous, c'est donc une chance de pouvoir bénéficier de la longue expérience du PDC, auquel nous apporterons notre fraîcheur et notre vision.»

Dans un communiqué commun envoyé en début d'après-midi, les nouveaux alliés relèvent que «le centre se recompose et il est important que l'écologie et l'économie soient une priorité municipale» à Meyrin. À noter que Pascal Seeger et Laurent Tremblet ne feront pas liste commune en vue du premier tour des élections au Conseil administratif.