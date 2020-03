Des mesures prises pour les bureaux de vote

Les élections municipales vont se dérouler dans une ambiance pour le moins particulière. Après l'interdiction du traditionnel rassemblement à Uni Mail, une majorité des partis feront également l'impasse sur la tenue de stamms dans des cafés dimanche.

«En raison de la situation liée au coronavirus et de l’interdiction de tout rassemblement de 100 personnes ou plus, le Parti socialiste genevois a décidé d’annuler son stamm de campagne prévu au Twins», a fait savoir vendredi sa section Ville de Genève, qui renonce également aux stands, porte-à-porte, et tractages pour les deux derniers jours de campagne. En Ville, seules quelques formations (UDC, Ensemble à Gauche) devraient quand même se réunir, mais en comité (très) restreint.

Le dépouillement sera lui aussi touché par l'épidémie de coronavirus. Le nombre de jurés présents sera de 900 contre les 1700 prévus initialement. Si les résultats anticipés (portant sur 95% des votants) pour les Conseils administratifs devraient bien être dévoilés à 12h45, ceux des Conseils municipaux pourraient être retardés et le nom des élus connu lundi seulement. La Chancellerie devrait toutefois être en mesure de diffuser une répartition provisoire des sièges au sein des Conseils municipaux dans la journée de dimanche.

Dans les communes, des mesures ont été prises au sein des bureaux de vote. Les locaux seront nettoyés en amont. Du gel désinfectant sera mis à disposition. Se calquant sur les recommandations émises par la Ville de Genève, Versoix proposera aussi des stylos neufs. «L'espace de travail sera prévu de manière à pouvoir garder la distance», précise le secrétaire général de la Commune, Frank Lavanchy.

«Les jurés disposeront de deux distributeurs de solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains, à l'entrée du local de vote, d'un spray désinfectant pour surface et de serviettes essuie-mains en papier pour le lavage des surfaces et du matériel (notamment les crayons) fourni par le Service des votations et élections», détaille de son côté Gérald Rüegsegger, secrétaire général adjoint de la Ville d'Onex. À Vernier, les jurés porteront même des gants.

Ces mesures conduiront-elles les derniers indécis à se rendre aux urnes dimanche (il n'est plus possible de voter par correspondance)? Michel Buergisser, secrétaire général de la Commune de Vernier, en doute. Il ne s'attend pas à «avoir beaucoup de votants». Or, la participation stagne depuis quelques jours. Jeudi à 23h59, elle s'établissait à 27%. C'est un demi-point de moins qu'à la même période lors des élections municipales de 2015, où la participation finale s'était élevée à 37,8%. L'avance de 2% enregistrée depuis une dizaine de jours a donc fondu.