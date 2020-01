La mère du nourrisson blessé n’ira pas en prison

«Le Tribunal ne croit pas qu’elle a voulu porter un coup mortel.» Jeudi soir, les trois juges du Tribunal correctionnel ont condamné la jeune mère de 31 ans, poursuivie pour avoir causé des lésions à son fils de 5 mois, à une peine de prison de 2 ans avec sursis pour lésions corporelles simples et graves. Ils ont admis que les blessures du nourrisson – une fracture crânienne et un hématome épidural – ne peuvent trouver leur origine que «dans un acte violent».

Face à ce contexte familial particulier – la Guinéenne logeait dans l’appartement de son compagnon où vivaient également l’épouse légitime de ce dernier et leurs trois enfants – les juges ont sérieusement exploré la piste de l’intervention d’un tiers. Mais la prévenue a été formelle: personne d’autre qu’elle ne s’est retrouvé seul avec le bébé. «Il a chuté du lit» alors qu’elle était sortie de la chambre pour repasser un pull, a-t-elle soutenu sans ciller durant toute son audition de mercredi.

La peur comme mobile

Avec cette décision, les juges rejettent la version de la mère. S’ils ne l’ont pas crue, c’est que les conclusions des experts sont formelles: un accident domestique est exclu au vu de la force et de l’énergie nécessaire pour provoquer de telles lésions. En d’autres termes, un acte de maltraitance a forcément causé le traumatisme.

Dans cette affaire, un facteur était retenu contre la jeune mère de famille. Après avoir découvert son fils dans un état critique, elle n’a pas indiqué aux médecins des urgences pédiatriques une possible chute de son nourrisson. Face à l’inconnue, les médecins, suspectant une méningite, ont procédé à une ponction lombaire qui a aggravé l’état neurologique du petit. L’enfant est aujourd’hui handicapé moteur. Il aura bientôt 3 ans.

Sur ce deuxième volet, le tribunal a considéré que la mère a exposé son enfant à un danger de mort, mais qu’elle a agi par peur. Peur des représailles de son compagnon, présent avec elle à l’hôpital, et qui s’était montré violent à plusieurs reprises. Par ailleurs, les médecins ont initialement évoqué une bactérie quand l’enfant leur a été présenté. «Cela m’a rassurée, je pensais qu’ils allaient le guérir. Et mon enfant n’avait aucune bosse ou signe de sa chute», a-t-elle affirmé pour justifier son silence sur le traumatisme. Les juges estiment ici que les lésions corporelles graves ont été infligées par négligence.

Une mère investie

Alors que la procureure Lyuska Hulliger avait requis un sursis partiel qui ne pouvait s’appliquer sans l’incarcération de la prévenue, les juges ont affronté avec intelligence et humanité les écueils de ce procès bouleversant. Leur décision permet à la jeune mère, qui vit à nouveau avec son fils handicapé, de ne pas retourner derrière les barreaux (elle a passé 18 jours à Champ-Dollon après son arrestation). D’autant qu’une responsable de l’institution accueillant le petit garçon l’avait décrite comme une femme «très présente» et investie.

L’unanimité parmi les avocats des parties témoigne du sentiment de justesse laissé par le verdict. À la défense, MeMichel Celi Vegas pointe l’essentiel: «Il s’agissait de protéger une famille et la décision du tribunal va dans ce sens.» Quant à MeVincent Spira, il s’était lui-même défini comme «la voix d’un garçon de trois ans». En tant que curateur du petit (et partie plaignante), l’avocat avait d’emblée affirmé qu’il n’imaginait pas une seconde que la maman ait souhaité ôter la vie à son enfant. Il a par ailleurs obtenu que 80000 francs de tort moral soient versés à son protégé. Au terme de la lecture du verdict, il salue un jugement «modéré, juste et humain qui stigmatise les actes tout en reconnaissant la souffrance de l’enfant et en respectant celle de la mère».