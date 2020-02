Une mère courage invitée à Genève

Latifa Ibn Ziaten est une femme remarquable. Elle sera à Genève le 24 février pour une rencontre qui suivra la projection d'un documentaire qui lui est consacré. Invitée par la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme), la Maison internationale des associations, l'Université populaire albanaise et la Plateforme interreligieuse de Genève, cette musulmane est une mère courage, une femme qui a perdu un fils, tué par le terroriste islamiste Mohamed Merah, devenue une militante du dialogue.

Le jour-là où Merah a tué son fils militaire, son monde a basculé. Elle aurait pu sombrer, ne pas se remettre de la mort d'un enfant et transformer cette douleur en haine. Au contraire, elle a fait de ce décès, un combat pour la tolérance, contre le fanatisme, partie à la rencontre des jeunes pour les écouter, les comprendre et leur parler de tolérance.

Dans «Latifa, le cœur du combat», le film d'Olivier Peyon et Cyril Brody, on fait connaissance avec cette femme simple, à la parole forte. On rit, on pleure, bouleversé par cette personnalité que les Genevois pourront rencontrer à la Maison internationale des associations.

Lundi 24 février, 18h30, entrée libre.