Meinier se bat pour conserver sa poste

Neuf filiales sont encore menacées

Genève a déjà payé un lourd tribut à la réorganisation de La Poste, commencée en 2017. Et ce n’est visiblement pas terminé. Actuellement, neuf offices postaux sont «en cours d’analyse», ce qui veut dire que leur maintien éventuel, leur fermeture ou leur transformation est à l’étude.



Il s’agit donc de Meinier, mais aussi d’Anières, La Croix-de-Rozon, Bellevue, Chêne-Bougeries, Genève 11, rue du Stand (Ville de Genève), Perly,

Châtelaine (Vernier) et Veyrier.



Parmi les 92 «postes» recensées dans le canton, on compte désormais 18 filiales dites «en partenariat» (service postal dans un commerce), la dernière en date étant Avully, à la fin de l’année dernière.



Par ailleurs, neuf communes ne bénéficient plus que d’un service à domicile, soit Céligny, Chancy, Choulex, Dardagny (village et La Plaine), Laconnex, Presinge, Russin, Soral et Vandœuvres.



On trouve encore treize points de dépôt ou de retrait (dépose et retrait de colis dans des centres commerciaux ou des stations-service notamment) et trois MyPost 24 (ou automates à colis).



X.L.