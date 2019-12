Radio Vostok est toujours en vie et le prouve en direct de la Gravière

La station genevoise Radio Vostok, indépendante, musicale et sans publicité, «is still alive» comme le rappelle chaque jour son site internet. En pleine santé, même, si l’on en juge par le ton frondeur des intervenants qui se succèdent à l’antenne, dans la Quotidienne de la seconde partie de l’après-midi.

À la nuit tombante, on y entend le Journal des bonnes nouvelles, ce pas de côté radiophonique bienvenu, rompant avec les revuistes officiels qui, dès l’aube, sur les chaînes généralistes, nous annoncent en boucle la fin du monde.

Mais bon, tout n’est pas rose pour autant. Le coordinateur d’antenne, Charles Menger, le résume dans un communiqué envoyé cette semaine aux rédactions. «Ce que nous redoutions depuis des mois est arrivé: de nombreuses radios associatives ont dû quitter la diffusion numérique en raison de coûts de diffusion prohibitifs. Ces derniers, facturés par la société Digris SA, ont explosé. Parallèlement, la subvention octroyée par l’OFCOM pour le soutien à la diffusion numérique diminue et va même s’éteindre en 2022.»

Conséquence, c’est l’hécatombe sur les ondes DAB. La Fabrik, radio genevoise, vient de les quitter; Fréquence Banane, la radio étudiante lausannoise, est sur la sellette et Backstage radio a jeté l’éponge depuis longtemps.

Pendant ce temps-là, Radio Vostok résiste, dénonce «le grand bradage des ondes», tout en organisant, ce jeudi soir à la Gravière, une soirée de soutien, retransmise en direct grâce au mythique bus Vostok, qui est de toutes les sorties culturelles.

Un autre bus, plus culinaire, sera présent dès 20h30, pour caler les fringales. À l’affiche, le ventre plein: les concerts d’Evelinn Trouble et de Last Minute Panic, suivis des DJ sets de DJ Zebra et de Dr Doca. Casting cohérent. De chez soi, au coin du feu, c’est bien. En live, dans ce club lui aussi en sursis, c’est encore mieux.