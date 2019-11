Le médecin tombé dans la politique

Le cabinet du docteur Matter, à deux pas du rond-point de Rive, frappe par son extrême sobriété. Une pièce rectangulaire d’un blanc immaculé. Côté droit, un imposant bureau au bout duquel le médecin examine ses patients s’étend le long de la fenêtre. Le lieu respire l’ordre et semble refléter l’organisation minutieuse avec laquelle cet ophtalmologue de 55 ans aménage sa vie. «Je n’ai pas de temps matériel», admet-il.

En tant que nouvel élu au Conseil national, à Berne, Michel Matter risque d’en avoir encore moins. «Si je m’organise bien, c’est possible», assure ce père de deux enfants de 16 et 19 ans, à la parole généreuse, qui dit dormir «au moins six heures, mais pas plus de huit heures par nuit». Depuis quelques années, cet homme né un 31 décembre 1964, qui a grandi dans le quartier de Plainpalais, n’a cessé d’étendre ses responsabilités officielles. Le voilà aujourd’hui vice-président de la Fédération des médecins suisses (FMH) et membre du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Surtout, il est toujours à la tête de l’Association des médecins du canton. Autant de fonctions qu’il entend conserver.

Bilan carbone

Dans son cabinet, l’œil du visiteur est attiré par l’échelon du milieu de l’armoire, sur le côté gauche. «Cet étage, c’est moi», s’amuse Michel Matter. Il y a, pêle-mêle, une borne miniature du col du Tourmalet dans les Pyrénées, un casque de football américain des Saints rapporté de La Nouvelle-Orléans, deux statues africaines qui se chamaillent, une boule de cristal et même un escargot multicolore «acheté avec un copain sur le chemin de Compostelle».

Grand amateur de sports à la silhouette élancée, Michel Matter a grimpé des cols mythiques à vélo et couru le marathon de New York. Après ses études de médecine, un voyage de quinze mois l’a conduit en Asie, en Amérique du Sud et aux États-Unis «Ce n’est qu’en voyageant qu’on s’ouvre au monde», s’enflamme-t-il, anticipant la question perfide sur son bilan carbone, que l’on imagine pas vraiment exemplaire pour un Vert’libéral. Cet été encore, celui qui a entamé sa carrière en gériatrie a passé plusieurs semaines dans un hôpital en Haïti. «Il faut voir les endroits dévastés pour se rendre compte de la nécessité d’agir. En Inde, où je me suis rendu douze fois, j’ai vu des lacs recouverts de sacs en plastique.»

Cela fait quelque temps que la politique le «titille». En 2018, Michel Matter s’est fait définitivement un nom en montant au front, en pleine polémique, pour défendre le salaire des médecins, ferraillant contre les aguerris conseillers d’États genevois et vaudois, Mauro Poggia et Pierre-Yves Maillard.

Le Rubicon politique est franchi ce printemps. Pourquoi avoir choisi le Parti vert’libéral (PVL)? Le PLR lui faisait pourtant des «énormes appels du pied» depuis des années, dixit le président du PVL, Alexandre Peyraud. «J’ai mis mes valeurs sur une feuille et j’ai vu qu’elles «matchaient» avec celles des Vert’libéraux», explique Michel Matter. Il mène une campagne solitaire, ne participant pas à tous les événements du parti. Sa notoriété et sa capacité à glaner des voix dans l’ensemble du spectre politique feront le reste. Genève tient le premier conseiller national vert’libéral de son histoire.

Transition écologique

S’il se définit comme «plutôt de centre droit», Michel Matter veut œuvrer pour «trouver des compromis». En 2012, c’est en s’alliant avec l’UDC que la FMH a gagné le référendum contre le Managed Care obligatoire, rappelle-t-il. Quelques années plus tard, c’est cette fois avec la gauche qu’il travaille afin de sanctuariser le secret médical pour tous, y compris les détenus. Parmi les dossiers phares de la prochaine législature: le changement climatique. Pour Michel Matter, le mot-clé est «transition». «Il faut être dans une transition, et pas dans une rupture. On doit aider l’économie à s’adapter», insiste le «médecin et entrepreneur», comme le présentait son affiche de campagne. On oubliait: Michel Matter gère aussi une entreprise qui aide les sportifs d’élite à mieux traiter les informations visuelles.

«Il correspond bien à nos idéaux, selon Alexandre Peyraud, du PVL. C’est quelqu’un qui a envie de changer les choses.» Bien entendu, Michel Matter intégrerait volontiers, à Berne, la Commission de la santé. Mais il se dit prêt à empoigner «n’importe quelle thématique». Le contraire nous aurait étonnés.