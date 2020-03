Le médecin cantonal testé positif au coronavirus

Le coronavirus n'épargne personne, même pas le médecin cantonal. Le Département de la santé, par l'intermédiaire de son porte-parole Laurent Paoliello, nous a communiqué mercredi matin que Jacques-André Romand, médecin cantonal de Genève, a été testé positif au coronavirus dans la soirée de mardi. «Il est immédiatement rentré chez lui et pris les mesures nécessaires, indique le porte-parole. Son entourage est informé. Il travaillera depuis son domicile privé en coordination et avec le soutien de son équipe. Pas d’autre commentaire car c'est un patient comme les autres.»

Le médecin cantonal a tenu une conférence de presse encore mardi justement, à 17h, en présence du conseiller d'État Mauro Poggia et de nombreux journalistes... «Toutes les mesures de protection nécessaires étaient respectées, assure Laurent Paoliello. Il y avait plus de deux mètres de distance avec le magistrat et avec les journalistes.»

Il y avait également un point presse du Conseil d'État lundi, en présence de conseillers d'État, du directeur de l'Hôpital cantonal, entre autres... Va-t-on les dépister? «Pour l'instant, ce n'est pas prévu, répond le porte-parole. Il faut relever que le médecin cantonal n'avait alors pas de symptômes (ndlr: un récent rapport de l’OMS sur la Chine dit que la contamination liée à des personnes asymptomatiques ou présentant de très légers symptômes reste faible).

Jacques-André Romand continue de travailler depuis son domicile, »avec le soutien de son équipe. Un plan de continuité était prêt.« Et de rappeler aussi que sa successeure – il partira à la retraite prochainement – a déjà rejoint l'équipe.

Laurent Paoliello insiste: «Cela montre que tout le monde peut être touché. Il faut que les gens comprennent que ça peut arriver à n'importe qui! » Et de marteler: «Ne sortez que si c'est impératif! Il faut que les gens jouent le jeu, c'est le seul moyen pour stopper la propagation du virus! Sinon on n'y arrivera pas. Et on passera au confinement total. C'est maintenant qu'il faut agir et respecter impérativement les mesures.»