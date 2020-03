Même le médecin cantonal est infecté

Le coronavirus n’épargne personne. Pas même le médecin cantonal! Jacques-André Romand a été testé positif dans la soirée de mardi. «Il est immédiatement rentré chez lui et pris les mesures nécessaires, rapporte Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Son entourage est informé. Il travaillera depuis son domicile en coordination avec ses collaborateurs.»

Sa successeure – il part à la retraite en mai – a par ailleurs rejoint l’équipe début mars en renfort. Le Conseil d’État a déclaré ne pas craindre pour la santé du professeur pour l’instant. Celle de l’Exécutif, en revanche, a posé question. L’entier du Conseil d’État (CE) a finalement été testé. Mercredi, les résultats n’étaient pas connus.

«Être au front»

À l’aune de ces annonces, on s’interroge: le CE a-t-il joué avec le feu? Ces derniers jours, alors qu’il enjoignait les Genevois à respecter la distance sociale (ndlr: 1,50 mètre), l’Exécutif, lui, n’a pas strictement respecté cette précaution. Lundi, les magistrats, le médecin cantonal mais aussi le directeur de l’Hôpital et le procureur général faisaient face, côte à côte, à la presse. Les journalistes présents étaient également serrés.

«Le médecin cantonal n’avait alors pas de symptômes (ndlr: l’OMS dit que la contamination liée à des personnes asymptomatiques ou présentant de très légers symptômes reste faible)», tient à relever Laurent Paoliello. Il n’empêche que mardi à 17h, Jacques-André Romand participait à un point presse en présence du conseiller d’État Mauro Poggia et de journalistes, quelques heures avant que les résultats de son dépistage ne tombent… «Toutes les mesures de protection étaient respectées, assure le porte-parole. Il y avait plus de deux mètres de distance avec le magistrat et les journalistes.»

Les regards se tournent vers le président du gouvernement: pourquoi l’Exécutif n’a-t-il pas appliqué à lui-même les mesures de précaution préconisées? On pointe d’abord l’absence de salles adéquates. Antonio Hodgers ajoute qu’il faut pouvoir maintenir l’État opérationnel. Que la gouvernance implique de faire des choix, dont celui de rencontrer régulièrement la presse. «Bien sûr qu’il y a eu une prise de risque. Mais nous l’assumons.»

Il ajoute: «On ne peut pas gouverner dans une situation de crise et se mettre à l’abri en même temps. En cas de tempête, le capitaine doit être sur le pont avec le reste de l’équipage. On ne peut pas envoyer au front les policiers, les hauts cadres, les soignants, et nous rester chez nous derrière notre ordinateur.»

Groupes d’irresponsables

Une autre partie des Genevois ne respecte pas les mesures de précaution édictées par la Confédération: on a vu fleurir des attroupements en divers endroits de l’espace public, on a vu des Genevois s’asseyant sur l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes comme sur le respect de la distance sociale.

Des comportements que condamne Mauro Poggia, magistrat chargé de l’Emploi, de la Sécurité et de la Santé. «Ces attroupements sont l’expression d’une totale irresponsabilité. Profiter du beau temps est compréhensible, mais pas de cette manière-là. Il est exclu de ne pas garder une distance et de réunir plus de cinq personnes. Si nous constatons que ces règles ne sont pas respectées, dans les lieux publics comme privés, il y aura des sanctions. Nous allons monter en crescendo sur leur lourdeur.» L’ordonnance du Conseil fédéral, ajoute-t-il, prévoit un emprisonnement jusqu’à 3 ans et des contraventions jusqu’à 40'000 francs.

Éviter de fermer les parcs

Encore faut-il avoir les moyens d’appliquer cet arsenal coercitif. De quelles forces dispose le Canton? Le conseiller d’État répond que les forces de l’ordre, avec les agents municipaux, sont là pour constater ces infractions. Tout en reconnaissant que l’État ne sera pas derrière chaque citoyen ni derrière chaque entreprise. «Nous comptons sur la responsabilité de chacun.»

Respecter les règles, c’est éviter l’amende, mais aussi voir ses libertés individuelles se réduire encore. «Nous voulons éviter de devoir interdire l’accès aux parcs.»

Mercredi, les autorités ont encore répété la nécessité d’un effort collectif pour limiter la propagation du virus. «Le plus dur reste à venir», prévient Antonio Hodgers. Mais c’est maintenant qu’il faut agir. Ne sortez que si c’est impératif, lavez-vous les mains et restez à distance les uns des autres.